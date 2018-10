COPPA ABRUZZO CALCIO FEMMINILE, UNION AQUILANA-AVEZZANO FINISCE 2-2

Pubblicazione: 15 ottobre 2018 alle ore 11:08

L'AQUILA - Con molta sofferenza soprattutto nei minuti finali l'Aquilana femminile accede alle semifinali.

Partita bellissima risultato di parità giusto, le squadre si dividono un tempo per parte.

Cronaca della partita, parte fortissima la squadra Aquilana e gia' al 12° minuto passa in vantaggio, azione tutta di prima che porta la calciatrice Retta a battere il portiere avversario con un bel pallonetto, al 20° minuto l'Avezzano potrebbe pareggiare, fallo di mano in area aquilana e calcio di rigore per le ospite, Il portiere intuisce e para.

Continuano ad attaccare le ragazze rosso-blu e al 28° minuto raddoppiano con Ciocca lesta ad insaccare da due passi.

Passano 3 minuti e Santarelli Martina colpisce l'incrocio dei pali direttamente su calcio d'angolo. termina il primo tempo dominato dalle aquilane.Nel secondo tempo partono fortissime le marsicane che mettono alle corde la squadra aquilana che regge inizialmente l'urto, ma al 30° del secondo tempo l'Avezzano accorcia, dormita generale della difesa aquilana e da 2 passi Nuccetelli fa 2 a 1. Passano 3 minuti e l'Avezzano pareggia.

Le ragazze aquilane perdono palla a centrocampo, ripartenza veloce dell'Avezzano e da 2 passi Nuccetelli fa doppietta e pareggia. Arrembaggio finale delle marsicane che con un altro gol possono non solo vincere la partita ma passare il turno .Le ragazze aquilane accusano il colpo ma stringono i denti e portano a casa un pareggio meritato e la qualificazione alle semifinali.

Ottimo l'arbitraggio.

La migliore in campo per l'Aquilana il portiere Sara Brancadoro, per l'Avezzano Eleonora Nuccetelli.

Domenica prossima inizia il Campionato con l'Unione Aquilana impegnata in casa con L'Aeternum Pescara.