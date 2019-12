COP25: CAMPITELLI, ''STRATEGIA ABRUZZO PER MITIGARE CAMBIAMENTI CLIMATICI''

Pubblicazione: 11 dicembre 2019 alle ore 17:51

MADRID - "Nella strategia della Regione Abruzzo, messa in campo per mitigare i cambiamenti climatici, abbiamo coinvolto tutti: dagli enti locali alle università. Abbiamo costruito una solida rete con gli stakeholder. Tutti devono compartecipare e tutti devono essere sensibili ai cambiamenti climatici: è la sfida del 21esimo secolo".

Lo ha detto l'assessore all'ambiente, Nicola Campitelli, che oggi pomeriggio è intervento alla Cop25 di Madrid, la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici in fase di svolgimento in Spagna, in un forum organizzato dal Ministero dell'Ambiente. Nell'occasione, l'assessore Campitelli ha incontrato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

"Nella programmazione abbiamo coinvolto anche i Comuni, li stiamo aiutando e spingendo ad attuare i Piani comunali energetici e climatici. Non c'è dubbio che dobbiamo partire dal basso coinvolgendo soprattutto le istituzioni di prossimità. Per quanto riguarda i progetti in fase di realizzazione - sottolinea l'assessore Campitelli - abbiamo promosso iniziative legate all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche, in particolare di scuole, e per questa iniziativa siamo stati riconosciuti 'best-practice' dall'Unione europea".

"Nel Comune di Pescara abbiamo avviato anche un progetto intelligente di illuminazione pubblica, attivato un piano per la raccolta di microplastiche in mare, con la collaborazione dell'università 'Gabriele D'Annunzio', e programmato la sostituzione di vecchi bus a gasolio con nuovi a metano, e non per ultimo - sottolinea l'assessore - abbiamo investito nel cicloturismo, con la realizzazione di piste ciclabili lungo la costa abruzzese. Come decisori pubblici vogliamo consegnare un futuro più sostenibile e migliore ai nostri giovani rispetto a quello che abbiamo ereditato".

"Abbiamo un solo Pianeta - conclude Campitelli - e oggi viviamo un'emergenza climatica mondiale: siamo la generazione più sensibile al tema e abbiamo il dovere di affrontare il problema con risposte concrete e incisive".