CONTRIBUTI A COMUNI OPERE URBANIZZAZIONE: IN DIRITTURA ARRIVO LAVORI COMMISSIONE

Pubblicazione: 31 ottobre 2019 alle ore 11:01

L'AQUILA - “I Comuni potranno finalmente contare sul contributo della Regione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione”.

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Americo Di Benedetto che ha seguito la vicenda con particolare attenzione.

“La Regione Abruzzo nel 2017 ha adottato la Legge n.40 al fine di promuovere, nel rispetto della normativa statale, il recupero del patrimonio edilizio esistente e contenere il consumo di suolo. Sempre nel 2017 la Giunta regionale, in applicazione di questa Legge, ha approvato un avviso per consentire ai Comuni di presentare domanda di contributo per la realizzazione di specifici interventi. Nonostante le numerose richieste pervenute e l’istituzione di un’apposita Commissione interna per la loro valutazione”, dichiara il consigliere Di Benedetto, “in Regione ho trovato tutto fermo. Pertanto, raccogliendo l’appello di diverse amministrazioni locali, ho interpellato subito la segreteria dell’assessore Nicola Campitelli e così ho ottenuto la ripresa dei lavori della Commissione”.

Al momento si sta completando l’attribuzione dei punteggi per arrivare alla costituzione della graduatoria e quindi all’assegnazione definitiva delle risorse che complessivamente ammontano a 2 milioni di euro.

"Sono molto soddisfatto”, conclude Americo Di Benedetto, “che si siano sbloccate importanti risorse in favore del territorio, per quanto sicuramente insufficienti a soddisfare tutte le richieste dei Comuni. Ritengo dunque necessario lo stanziamento di ulteriori fondi per le stesse finalità con il prossimo Bilancio”.