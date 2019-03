CONSIGLIO REGIONE: GEROSOLIMO, ''NON CONFONDERE MIO PERCORSO CON QUELLO DI MARIANNA SCOCCIA''

Pubblicazione: 12 marzo 2019 alle ore 16:45

L'AQUILA - "Io ho fatto un percorso, Marianna ha fatto un altro percorso, non vanno confusi i ruoli. E' una donna di centrodestra, è stata in Alleanza nazionale prima e nel Pdl poi, quando io ho deciso di fare il passo indietro rispetto alla candidatura, anche per ragioni di salute, e a lei è stata proposta la candidatura da parte dell'Udc non ha esitato ad accettare, ed è stato giusto così"

Ad affermarlo Andrea Gerosolimo, ex consigliere di Abruzzo Civico e assessore della Giunta di centrosinistra, marito, Marianna Scoccia, sindaco di Prezza, consigliere regionale eletto in quota Udc-Dc-Idea, nonostante il veto in particolare della Lega, per la "stretta parentela" con Gerosolimo.

"Oggi per Marianna è il primo giorno di scuola, come per tutti i consiglieri regionali, e un bel giorno per gli abruzzesi,un giorno di speranza".

"Se conosco gli esponenti della Lega in Consiglio? Nessun tipo di rapporto, la maggior parte non li conosco, con altri ho un buon rapporto di amicizia". conclude l'ex assessore.