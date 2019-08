CONSIGLIO REGIONALE: SEDUTA SOSPESA, LE INTERROGAZIONI DELLA MATTINA

Pubblicazione: 06 agosto 2019 alle ore 17:01

L'AQUILA - La seduta del Consiglio regionale è stata sospesa alle 14,30, e non ancora ripresa, per permettere la riunione straordinaria della Commissione bilancio per la revisione del progetto di legge 39/2019, "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale regionale nell’anno 2016. Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca".

Prima della sospensione l’Aula ha approvato a maggioranza, con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l’astensione dei consiglieri di centro sinistra, la norma che prevede modifiche alla legge regionale recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)”.

Nella sessione mattutina l’Assemblea regionale ha inoltre svolto le seguenti interrogazioni: “Sottoscrizione del contratto all’erogazione delle prestazioni per le Terme di Caramanico (Silvio Paolucci); “Trasferimento al Comune di Tortoreto di fondi del Masterplan, originariamente stanziati per l’adeguamento del tratto in contrada Blanzano nel Comune di Penne e contrada Passo Cordone nel Comune di Loreto Aprutino (Antonio Blasioli); “Crisi della società Cerella srl” (Silvio Paolucci); “Interventi sugli arenili interessati da gravi fenomeni erosivi” (Marco Cipolletti). Infine è stata discussa l’interpellanza sul tema “Solleciti di pagamento da Soget Spa sulla tassa bollo auto” (Simone Angelosante).

La seduta del Consiglio regionale riprenderà alla fine della riunione ancora in atto della Commissione bilancio.