CONSIGLIO REGIONALE: SCOCCIA, ''CONVINTAMENTE IN CENTRODESTRA''

Pubblicazione: 19 marzo 2019 alle ore 21:39

L'AQUILA - "Sono convintamente una donna di centro-destra e a chi mi chiede se faccio parte di questa maggioranza rispondo senza dubbio che ne faccio parte".

Così il consigliere regionale della lista Udc-Dc-Idea Marianna Scoccia, intervenendo oggi all'Aquila nella seduta del Consiglio regionale nel dibattito sul programma di governo presentato dal presidente, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, sette giorni fa all'esordio della undicesima legislatura.

La lista è stata al centro della polemica politica perché in campagna elettorale è stata ripudiata da Marsilio, per la candidatura di Scoccia, a cui avevano posto il veto i partiti di centrodestra, perché moglie di Andrea Gerosolimo, ex consigliere ed assessore di Abruzzo Civico nella presente maggioranza di centrosinistra.

"Sono un membro della maggioranza e voterò in favore dei provvedimenti del governo regionale. Mia attenzione sarà rivolta alla sanità territoriale e in particolare alla modifica del Decreto Lorenzin affinché si possa potenziare la medicina territoriale - ha continuato -. Altre battaglie che seguirò sono il punto nascita di Sulmona e la salvaguardia dei tribunali minori".