CONSIGLIO REGIONALE: PRESIDENTE MARSILIO 299.503 VOTI, LEGNINI 195.146

Pubblicazione: 23 febbraio 2019 alle ore 16:36

L'AQUILA - Il candidato del centrodestra, il neo presidente della Regione, Marco Marsilio (Fdi), ha ottenuto 299.503 voti, il candidato del centrosinistra, Giovanni Legnini 195.146, il candidato del M5S Sara Marcozzi 125.675, mentre quello di casapound, Stefano Flajani, 2.947.

Sono i dati ufficiali contenuti nel verbale di proclamazione della Corte d’Appello dell’Aquila, di Marsilio, come presidente della Giunta regionale, di Legnini come consigliere regionale essendo arrivato secondo nella veste di candidato del centrsonistra, e dei 29 consiglieri eletti nelle quattro circoscrizioni provinciali, 7 in provincia dell’Aquila, Teramo e Pescara e otto in quella di Chieti.

Marsilio ha conseguito 79.787 in provincia di Chieti, 78.190 nel Chietino, 68.874 nel Pescarese e 72.752 nel Teramano; Legnini 58.266 nel Chietino, 46.665 nell’Aquilano, 47.101 in provincia di Pescara e 43.114 in quella di Teramo; Marcozzi 44.578 a Chieti, 19.358 nell’Aquilano, 35.652 nel Pescarese e 26.087 nel Teramano. Flajani 1.093 in provincia di Chieti, 900 nell’Aquilano, 268 nel Pescarese e 686 nel Teramano.

Nella circoscrizione di Chieti, per la Lega sono stati eletti Nicola Campitelli con 8.168 voti, Manuele Marcovecchio (4.288), Sabrina Bocchino (3.795); per il M5S Sara Marcozzi 6.557, Piero Smargiassi (3.291), Francesco Taglieri Sclocchi (3.141): per Forza Italia Mauro Febbo (5.447) e per il Partito Democratico Silvio Paolucci (6.313).

In Provincia dell’Aquila, per la Lega Emanuele Imprudente (8.793), Simone Angelosante (3.824); per il M5S Giorgio Fedele (2.880); per Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris (6.169); per Azione Politica Roberto Santangelo (2.645); per Udc-Dc-Idea Marianna Scoccia (5.266); per la lista Legnini Presidente Americo Di Benedetto 4.026.

In provincia di Pescara, per la Lega Vincenzo D’Incecco (6.675), Nicoletta Verì (4.945); per il M5S Domenico Zaccardi Pettinari (9.515); per Forza Italia Lorenzo Sospiri (6.002); per Fratelli d’Italia Guerino Testa (2.749) e per il Pd Antonio Blasioli (3.741).

In provincia di Teramo, per la Lega Pietro Quaresimale (8.695), Emiliano Di Matteo (8.474), Antonio Di Gianvittorio (6.217); per il M5S Marco Cipolletti (2.189); per Forza Italia Umberto D’Annuntiis (5.571); per il Pd Dino Pepe (5.404); per Abruzzo in Comune Sandro Mariani (4.109).