CONSIGLIO REGIONALE: PETTINARI, ''BRICIOLE PER SFRATTO ABUSIVI DA CASE ATER''

Pubblicazione: 18 giugno 2019 alle ore 18:52

L'AQUILA - "Lo abbiamo detto e lo abbiamo ribadito anche oggi in Consiglio regionale: i 400 mila euro stanziati dal Presidente Marsilio per lo sfratto degli occupanti abusivi delle case popolari in Regione Abruzzo sono briciole, le stesse briciole che destinò il Presidente D’Alfonso all’inizio del suo mandato da Presidente di Regione nella scorsa legislatura. Ci aspettavamo un cambio di rotta sul tema sicurezza da questo governo regionale, ma dobbiamo constatare che nulla cambiato. Dopo le tante parole spese in campagna elettorale, il centro destra ha fallito all’esame dei fatti.”

Ad affermarlo è il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, del Movimento 5 stelle, che oggi in aula ha affermato “se si trasferisce una cifra irrisoria all’Ater di Pescara (circa 80 mila euro) e non si governano le attività delle Ater questo stanziamento, già minimo, non avrà alcun senso. Noi vigileremo con determinazione sull’utilizzo di queste poche risorse. Se, come è successo in precedenza, saranno utilizzati per sfrattare i cittadini in difficoltà, magari anziani che sono morosi sull’affitto, lasciando indisturbati i boss di quartiere che invece utilizzano le case per delinquere e seminare il terrore nelle periferie, non faremo sconti a nessuno.

"Negli sfratti eseguiti mesi fa nel quartiere di Via Rigopiano, per esempio, sono stati sfrattati alcuni anziani morosi che non avevano pagato l’affitto, ma sono stati lasciati indisturbati occupanti abusivi, noti alle forze dell’ordine per spaccio e risse, anche a mano armata. Allora è importante capire che la Regione deve governare le attività delle Ater. L’Agenzia non è altro che il braccio operativo ma le scelte vengono fatte dalla Regione Abruzzo che ha la responsabilità di colpire dove serve per ripristinare la sicurezza nelle periferie", ha concluso Pettinari.