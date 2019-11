CONSIGLIO REGIONALE: MARTEDI' VARIAZIONE BILANCIO E TASSE AUTOMOBILI

Pubblicazione: 21 novembre 2019 alle ore 12:30

L'AQUILA - Il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri ha convocato la seduta dell’Assemblea legislativa per martedì 26 novembre 2019, alle ore 11, presso l’Aula “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo.

saranno esaminati i seguenti progetti di legge: “Integrazione alla l.r. 6/1999 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) esdisposizioni per l’attuazione dell’art. 33 comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni della legge 28 giugno 2019, n.58”; “Istituzione del Concorso regionale ‘Per non dimenticare le vittime del terrorismo’”; “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 2019, n.2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021)”.

All’ordine del giorno i seguenti documenti politici: interrogazione del consigliere Paolucci su “Masterplan per l’Abruzzo – Patto per il Sud”; interrogazione a firma del consigliere Pettinari su “Servizio Territoriale Emergenza: 118 Montesilvano”; interpellanza a firma del consigliere Blasioli su “Avvio lavori alloggi fabbricati Ater – ex Gescal “Rione Santuario” e via Salara Vecchia siti in Pescara e danni da maltempo a seguito della grandinata del 10 luglio 2019”; interpellanza del consigliere Taglieri su “Stabilizzazione del personale sanitario attraverso procedura di reinternalizzazione”; interpellanza del consigliere Smargiassi su “Delibera della Giunta regionale Evento Jova Beach Party del 7.9.2019”; interpellanza del consigliere Cipolletti su “Realizzazione piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede Wash Italia spa a Nereto”.