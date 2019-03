CONSIGLIO REGIONALE: LEGNINI, ''NO GRANDI TEMI PROGRAMMA MARSILIO''

Pubblicazione: 19 marzo 2019 alle ore 21:33

L'AQUILA - "Mi aspettavo un posizionamento del governo regionale almeno su alcuni dei grandi temi che riguardano l'Abruzzo. Non chiediamo le linee di azione, ma quantomeno la loro individuazione. Come si può non dire nulla o poco sulla ricostruzione, sui pedaggi autostradali o ad esempio sul sito di Bussi dove c'è stato un grande dibattito in campagna elettorale?".

Così il consigliere regionale di centrosinistra Giovanni Legnini, a capo della coalizione che ha perso le elezioni regionali con il centrodestra, nel corso dell'intervento di oggi nella seduta del Consiglio regionale che all'Aquila ha commentato il programma di governo presentato la scorsa settimana dal presidente, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia.

"Dico questo perché ritengo che per valorizzare il lavoro del Consiglio regionale è necessario che si entri con trasparenza nel merito delle questioni. Devo registrare che questo avvio di legislatura è un'occasione mancata per quanto riguarda l'individuazione delle priorità regionali. Finora si è trattato dell'esposizione di un esercizio retorico. Se voi non proporrete le soluzioni da parte nostra non tarderemo ad avanzare proposte. Ad esempio ritengo che vada assunta immediatamente una posizione sul dibattito dell'autonomia differenziata facendo sentire la nostra voce", ha concluso l'ex vice presidente del Csm.