CONSIGLIO REGIONALE: I PROVVEDIMENTI APPROVATI

Pubblicazione: 26 novembre 2019 alle ore 21:11

L'AQUILA - La seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo si è aperta con la solidarietà manifestata dal presidente Lorenzo Sospiri, verso la cittadina pescarese del quartiere Rancitelli, vittima di un attentato incendiario alla sua auto.

I consiglieri Simone Angelosante e Pietro Quaresimale hanno inoltre espresso vicinanza al collega Domenico Pettinari per la sua attenzione verso i quartieri popolari pescaresi.

Il Consiglio ha poi svolto l’interpellanza del consigliere Pietro Smargiassi che chiedeva delucidazioni sui fondi regionali utilizzati dal Comune di Montesilvano per l’organizzazione del “Jova Beach Party”.

L’Aula ha inoltre approvato all’unanimità il progetto di legge che istituisce la “Giornata della memoria del sisma 2009”, con la previsione di un concorso internazionale di arte scultorea volto alla realizzazione di statue in bronzo da collocare nei comuni e nelle frazioni aquilane che hanno subìto vittime.

Sempre con voto unanime diventa legge la proposta normativa dal titolo: “Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)”. Il provvedimento prevede un’agevolazione ai possessori di autoveicoli e motoveicoli d’interesse storico e collezionistico, utile a favorire i tempi di pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

All’interno dello stesso progetto di legge sono stati approvati diversi emendamenti. Tra le azioni di maggiore rilievo, il finanziamento straordinario di 2milioni di euro (annualità 2019-2021) per interventi in somma urgenza a seguito delle mareggiate del 12 e 13 novembre 2019. Passano anche le modifiche alla legge regionale in tema di “edilizia popolare” per agevolare i comuni nelle procedure di assegnazione e sgombero.

Approvate inoltre le coperture dei seguenti interventi: “Contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno degli edifici adibiti a luoghi di culto” (50mila euro); “Contributo straordinario al Comune di Pietranico (Pe) per la messa in sicurezza della chiesa ‘Madonna della Croce’ (125mila euro)”; “Contributo al Comune di Francavilla (Ch) per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria della Croce (10mila euro)”; “Contributo al Comune di Pratola Peligna (Aq) per la compartecipazione ai costi di messa in sicurezza degli immobili comunali (10mila euro)”;

“Contributo al Comune di Vacri (Ch) per l’organizzazione della ‘XLII edizione settimana fieristica dell’artigianato ed agricoltura’ (10mila euro)”; “Contributo a ‘Confartigianato imprese Chieti-L’Aquila’ per l’organizzazione dell’undicesimo ‘Chocofestival’ (10mila euro)”; Contributo all’associazione ‘Maiella 2016’ per l’organizzazione dell’evento ‘Strisciando 2.0’ programmato nel Comune di Lettomanoppello (Pe) (10mila euro)”; Contributo all'associazione ‘Theate Musica Antiqua’ per l’organizzazione dell’evento ‘Transumanzia’ (5mila euro)”; “Rifinanziamento della legge regionale ‘Ordinamento della professione di guida alpina - maestro di alpinismo (…)’ (10mila euro)”