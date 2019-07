CONSIGLIO REGIONALE: ECCO LA COMMISSIONE SPECIALE MODIFICHE ALLO STATUTO

Pubblicazione: 30 luglio 2019 alle ore 16:39

L'AQUILA – Entra in funzione la "Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato" che opererà all’interno del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

Il decreto che ne indica i componenti è stato firmato oggi dal presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri e designa come commissari i seguenti consiglieri regionali: Antonietta La Porta, Umberto D’Annuntiis, Marianna Scoccia, Guerino Testa, Roberto Santangelo, Sara Marcozzi, Americo Di Benedetto, Silvio Paolucci.

L’istituzione della Commissione speciale fa seguito alla volontà del Consiglio regionale che nella seduta del 16 aprile 2019 ha accolto la proposta di costituzione a firma del presidente Sospiri, dei vice presidenti Santangelo e Pettinari e dei consiglieri segretari Bocchino e Pepe.

La Commissione avrà il compito di revisionare le norme statutarie e le leggi regionali che derivano da esse e, inoltre, esaminerà la legge regionale per l'elezione del presidente della Giunta e del Consiglio regionale, alla luce del mutato assetto politico a livello nazionale e regionale.

Secondo le intenzioni dei proponenti, inoltre, i commissari dovranno avviare un percorso di approfondimento in merito alle potenzialità ed opportunità del regionalismo differenziato, attraverso una specifica attività di studio e ricerca, nonché attraverso un percorso di largo confronto con enti locali, parti sociali, associazioni e rappresentanze del mondo del lavoro e delle imprese.