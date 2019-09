CONSIGLIO REGIONALE: BLASIOLI (PD), ''TUTTI PRONI A SALVINI''

Pubblicazione: 24 settembre 2019 alle ore 18:41

L'AQUILA - "Una giornata di chiacchiere morte a L'Aquila e ancora riusciamo ad iniziare il Consiglio che era fissato per le 11. La lega tiene sotto scacco la maggioranza per il quesito referendario ordinato da Salvini. Tutti compatti a dimostrare a Borghezio che l'Abruzzo non è un peso morto. Non si occupano di sanità, non si occupano di trasporti per gli studenti. Non si occupano di tetti sfondati dalla grandine nè delle crisi aziendali e dei lavoratori ma per Salvini i consiglieri sono tutti proni".

Lo scrive su Facebook il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli in merito all'ipotesi che il Consiglio regionale possa slittare a giovedì.