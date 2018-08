CONSIGLIO REGIONALE APPROVA LEGGI NUOVA PESCARA E L'AQUILA CAPOLUOGO

Pubblicazione: 08 agosto 2018 alle ore 17:10

L'AQUILA - La seduta di Consiglio regionale iniziata nella giornata di ieri, martedì 7 agosto, è terminata nel pomeriggio di oggi con l’approvazione di diversi progetti di legge, come L'Aquila Capoluogo e la Nuova Pescara, già approvate all'unanimità della Commissione bilancio nei giorni scorsi.

L’unanimità dell’Aula ha, infatti, dato il via libera alla norma denominata “Abruzzo 2019 - Una legge per L’Aquila Capoluogo: attraverso la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)”.

Sempre con votazione unanime è stata approvata la legge che istituisce il Comune di Nuova Pescara dando così piena attuazione al referendum popolare del 2014 con cui i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore si dichiararono favorevoli all’unione dei tre comuni abruzzesi.

L’Assemblea ha poi approvato a maggioranza i seguenti progetti di legge: “Modifica alla legge regionale che istituisce e disciplina il Consiglio della Autonomie Locali”; “Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata “Abruzzo+Europa”; “Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno ‘Bacino Aterno e Sagittario’ e del Consorzio Bonifica Nord ‘Bacino del Tronto - Tordino e Vomano’; “Modifiche alla L.R. 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane e ulteriori disposizioni)”; “Norme per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive”.

L’Aula ha infine approvato il provvedimento amministrativo sul “Piano di Gestione del Sito Natura 2000 Marina di Vasto” e quello che ammette la proroga dell’incarico del “Commissario liquidatore del Consorzio Centro Fieristico del Mobile” fino al mese di giugno 2019.