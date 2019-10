CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: AL VIA LAVORI SEDE DI PESCARA; SOSPIRI, ''CI SARA' RISPARMIO ENERGETICO''

Pubblicazione: 25 ottobre 2019 alle ore 13:25

PESCARA- Parte la riqualificazione della sede del Consiglio regionale d'Abruzzo di Pescara con la riapertura dell'Auditorium "De Cecco".

Ad annunciarlo questa mattina il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha illustrato i lavori. "La nostra struttura tecnica, dopo aver complessivamente e in maniera magnifica riqualificato tutto l'Emiciclo all'Aquila, si occuperà della ristrutturazione di questo Palazzo che avrà tre fasi: la prima riguarda la messa in sicurezza con le più moderne tecnologie, facendo sì che diventi l'edificio più sicuro dal punto di vista sismico; la riqualificazione per l'abbattimento dei costi energetici dello stabile. Infine un regalo alla città di Pescara, cioè restituire l'Auditorium De Cecco che si trova al pianterreno, attualmente è inagibile e possiede un salone di 400 posti".

"Poco più di due milioni di euro in totale da spendere e che restituiranno una sede del Consiglio regionale non solo sicura, ma efficiente e a disposizione della collettività, alle associazioni e a chi ne farà richiesta. I lavori permetteranno di dimezzare le spese energetiche, con un minor impatto a livello ambientale rilevante". Sospiri ha poi aggiunto che "grazie alla ristrutturazione del Palazzo saranno ricavati e recuperati ulteriori spazi e questo permetterà a tutti gli organismi che ruotano attorno al Consiglio, come Corecom e i vari Uffici dei Garanti e di Autorità di Garanzia, di avere una collocazione migliore e più adeguata sia. Credo che l'obiettivo debba essere arrivare a una sede unica degli uffici regionali per economizzare una spesa che la Regione sostiene. Quella di Piazza Unione è però una sede di proprietà". Il Palazzo del Consiglio regionale di Piazza Unione a Pescara è stato costruito negli anni Settanta e il collaudo statico è del 1973