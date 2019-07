CONSIGLIO: QUARESIMALE,''LEGGE A SOSTEGNO COPPA DEL MONDO INTERAMNIA''

Pubblicazione: 09 luglio 2019 alle ore 18:44

L'AQUILA - “Insieme al collega Sandro Mariani intendo definire un progetto di legge dedicato a una delle più importanti manifestazioni sportive d’Abruzzo: la Coppa del Mondo Interamnia”.

L’annuncio arriva dal consigliere regionale e capogruppo Lega, Pietro Quaresimale, durante l’odierna seduta dell’Assemblea legislativa e prosegue: “D’intesa con il Presidente Sospiri, accogliendo una visione condivisa da gran parte del Consiglio regionale tesa a valorizzare le eccellenze culturali e sportive della nostra Regione, credo sia doveroso sostenere una manifestazione unica al mondo che nel mese di luglio vede confluire nella città di Teramo atleti da ogni parte del Globo. L’Interanmia World Cup, infatti, giunta alla 47esima edizione, è stata definita dalla Federazione Internazionale Handball “il torneo giovanile di pallamano più grande del mondo”. “Questa manifestazione - spiega Quaresimale – in corso proprio in questi giorni, oltre agli indiscussi valori veicolati dallo sport, aggiunge dinamiche inedite, permette, infatti, di valorizzare il centro della città di Teramo, trasformando la parte storica in un vero e proprio campo da gioco”.

“Per dare maggiore forza alla proposta legislativa – conclude il consigliere Lega – cito l’apprezzamento ottenuto dall’UNICEF che, nel 1989, ha dichiarato Teramo ‘Città aperta al mondo’. Sono certo che tutta l’Assemblea legislativa prenderà a cuore questa istanza assicurando continuità ad un evento di respiro internazionale”.