CONSIGLIO: PAOLUCCI, ''SU CONTI SANITA' VERI' SMENTISCE BUGIE DI FEBBO''

Pubblicazione: 16 aprile 2019 alle ore 19:26

L'AQUILA - "Sono molto soddisfatto che, finalmente, si sia fatta definitiva chiarezza sulle fandonie raccontate da Febbo durante la passata legislatura. Finalmente anche nel massimo Consesso abruzzese sono state smascherate le innumerevoli inesattezze propagate da Mauro Febbo sui conti della sanità abruzzese".

Ad affermarlo il consigliere regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci, ex assessore alla sanità, nel commentare la risposta ad una sua inteeorgazione sui conti della sanità abruzzese dall'attale assesosre Nicoletta Verì della Lega.

"Nicoletta Verì ha messo finalmente un punto fermo sulle balle raccontate ai cittadini da taluni personaggi che dai banchi dell'allora opposizione raccontavano di una fantomatica voragine sul bilancio sanitario, che, ovviamente, non esiste. Se l'Assessore Febbo per orgoglio non vuole chiedere scusa a chi scrive, lo faccia almeno nei confronti degli abruzzesi a cui ha raccontato per anni cose del tutto distanti dalla realtà dei fatti, come oggi il suo collega di maggioranza ha chiarito. Da oggi la responsabilità dei conti è finalmente del Presidente Marsilio e della sua Giunta e partono dal l’eredità di un equilibrio dichiarato".

"Anche sul tema della ZES l'Assessore Febbo ha smentito se stesso e la sua maggioranza, sia rispetto a quando sosteneva in modo assurdo che l'Abruzzo dovesse associarsi con Taranto, ma anche quando lo stesso Presidente Marsilio in occasione della discorso programmatico annunciò la volontà del nuovo esecutivo di modificare le scelte già avallate dal Ministero circa la costituzione della Zes per la quale siamo secondi subito dopo la Campania. Nella risposta all'interpellanza, infatti, la nuova Giunta conferma quanto da noi in precedenza sostenuto ed approvato, come la scelta di associarsi con Ancora sul tema legato alla ZES e di lavorare, contestualmente, sulla strategia della trasversalità con Civitavecchia".