REGIONE ABRUZZO: SEDUTA ALL'EMICICLO CON STRINGENTI MISURE SICUREZZA PER APPROVARE PACCHETTO A FAVORE FAMIGLIE E IMPRESE, OPPOSIZIONI CENTROSINISTRA E M5S SI ASTENGONO CONSIGLIO: OK LEGGE ANTI-CRISI CORONAVIRUS 100 MILIONI PER ECONOMIA REGIONALE

Pubblicazione: 01 aprile 2020 alle ore 20:23

L'AQUILA - Il Consiglio regionale, riunito all’Aquila a porte chiuse tra stringenti misure di sicurezza, ha approvato a maggioranza il progetto di legge " Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione", un provvedimento legato alla emergenza coronavirus.

La legge ha visto la astensione delle opposizioni di centrosinistra e del M5S, non soddisfatte delle misure.

Si tratta di una mini finanziaria caratterizzata da molte norme finanziate con fondi Ue rimodulati e con fondi regionali vincolati ma non utilizzati quindi spostati momentaneamente: molte le norme, si va dalla sospensione, fino alla fine della emergenza, dei termini di pagamento e riscossione di tasse e tributi regionali, tra cui il bollo auto, e di alcuni canoni e affitti come quelli delle case popolari, ma anche fondi per le imprese, famiglie in difficoltà e garanzie per l’accesso al credito.

Per la Lega, azionista di maggioranza della coalizione di centrodestra, è una manovra “da oltre 60 milioni per microimprese e autonomi, aiuti per enti locali, zone rosse, pace legale, formazioni e pastori”. Per il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, “è un vero e proprio documento anti-crisi, mai approvato, che mette in circolo 100 milioni di euro complessivamente nell’economia regionale, abbiamo messo in campo ogni possibile azione legislativa, amministrativa e tecnica a disposizione della Regione Abruzzo per combattere una pandemia mondiale”.

Sospiri ha spiegato che si è deciso di promuovere una seduta a palazzo dell’Emiciclo, sia pure con mascherine, guanti, mantenimento delle distanze e microfoni speciali, per lanciare il messaggio “della presenza, anche fisica, della politica che non si piega all’emergenza e che reagisce”.

L’assemblea regionale ha approvato anche due provvedimenti amministrativi: "Rendiconto finanziario 2019" e "Bilancio di previsione 2020/2022: Prima variazione e applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2019 – Assestamento generale dei conti". Licenziate all’unanimità due risoluzioni: una, del centrosinistra, sulla dematerializzazione delle ricette mediche e la seconda, di iniziativa della maggioranza, che prevede l’invito ad utilizzare e sostenere il consumo “made in Abruzzo”.

L’aula ha convalidato l’elezione del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, del Pd.

Tra le misure più importanti spiccano i 20 milioni di euro in collaborazione con la Cassa depositi e prestiti per l’immediato pagamento degli stati di avanzamento lavori gestiti dalla regione, province e comuni; 13 milioni per la costituzione di un fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese; 10 milioni per la sospensione dei canoni dei consorzi di bonifica; 6,3 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese per investimenti fatti o da fare a seguito della riconversione dell’attività per l’emergenza; 5 milioni per la sospensione dei canoni consortili delle imprese (Arap), 5,5 milioni per finanziamenti di progetti di sviluppo per le graduatorie gia in essere.

"Ma sono molti altri gli ambiti in cui interveniamo – aggiunge Sospiri – dalla pace fiscale con le imprese sino alla semplificazione amministrativa. E’ un primo atto che servirà a dare risposte ad un’economia regionale che dopo un mese di fermo esce con numeri da bollettino di guerra. La regione ha fatto e farà tutto il possibile - conclude Sospiri – e cercheremo di farlo ascoltando tutti. Ringrazio infine i consiglieri di maggioranza ed anche quelli di minoranza che hanno collaborato a rendere migliore il documento con propri contributi, rinunciando a fare un’opposizione strumentale. Il Consiglio ha mandato un segnale preciso ai cittadini abruzzesi: la regione è in prima linea per tutelare l’economia regionale e gli abruzzesi”.