STANZIATI 150 MILA EURO, SOSPIRI, 'ABRUZZO CELEBRERA' DEGNAMENTE IL SUO D'ANNUNZIO'; PAOLUCCI, 'SONO PERPLESSO''; FONDI A ENTE NAZIONALE SORDOMUTI; SLITTA ANCHE NOMINE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' CONSIGLIO: OK A CELEBRAZIONI IMPRESA FIUME, RINVIO ELEZIONE GARANTE DEI DETENUTI

Pubblicazione: 09 luglio 2019 alle ore 17:32

L'AQUILA - Via libera alle celebrazioni della figura del poeta abruzzese Gabriele D’Annunzio in occasione del centenario dell’impresa di Fiume da lui guidata, che ricorre il prossimo 12 settembre, che saranno finanziati con 150 mila euro. Fondi anche all'Ente nazionale sordomuti, per 90 mila euro. Rinviata tanto per cambiare, l'elezione del garante dei detenuti, ed anche la nomina della commissione Pari opportunità.

Questo l'esito del consiglio regionale di oggi, a palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila.

Ad illustrare la celebrazione di D'annunzio il presidente de consiglio regionale il pescarese Lorenzo Sospiri, di Forza Italia.

“Gabriele D’Annunzio è stato il più grande testimonial dell’Abruzzo nel mondo e questa legge è una vetrina per tutto l’Abruzzo non solo per la città di Pescara - ha detto Lorenzo Sospiri -. Come consiglio regionale abbiamo immaginato una celebrazione di quella che fu la vicenda di Fiume attraverso una rigorosa ricostruzione storica. Derubricare questa esperienza come una vicenda fascista è un falso storico. Al contrario l’impresa di Fiume si ricorda anche per la Carta del Carnaro, varata nel 1920, scritta dal sindacalista Alceste de Ambris e modificata in parte dallo stesso D’Annunzio che rappresentò un’avanguardia storica, legislativa, culturale e sociale all’interno del XX secolo".

L'evento sarà affiancato da iniziative di gemellaggio con la Repubblica di Croazia e con la città di Rijeka, antica Fiume.

Perplesso il consigliere regionale del Pd Silvio Paolucci,

"ll timore è che dietro tutto questo - ha detto Paolucci - possa nascondersi null'altro che una celebrazione sovranista, sostenuta da interventi ad hoc di studiosi di un unico orientamento storiografico, proprio quando sull'esperienza fiumana il campo di studi si sta mostrando sempre più ampio e articolato, una celebrazione da realizzare con i soldi del contribuente regionale, c'è e pare consistente".

L'Assemblea legislativa ha poi rinviato l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale raccogliendo l’invito del consigliere Pietro Smargiassi ad audire tutti i partecipanti all’avviso pubblico in Quinta Commissione Sanità e di procedere successivamente nella prossima seduta del Consiglio regionale alla nomina dello stesso Garante.

L'Abruzzo è l'unica regione italiana a non aver provveduto all'elezione del Garante. nella scorsa legislatura tutto si bloccò sulla candidaturta di Rita Bernardini dei Radicali, voluta dal presidente della Regione Luciano D'Alfonso, che non ha mai trovato i numeri sufficienti in aula, - i due terzi - vista la contrarietà del centrodestra, ma anche di qualche esponente della maggioranza di centrosinistra.

E l'elezione del Garante è stata così per anni messa all'ordine del giorno, per poi essere rinviata puntualmente alla seduta successiva.

Hanno risposto al bando per il Garante, ed ammessi, Salvatore Braghini, avvocato avezzanese di 53 anni, docente in una scuola superiore; Gianmarco Cifaldi, 55 anni aquilano, professore universitario alla D'Annunzio; Leonardo Colucci, 63 anni di un paese del Potentino e prossimo alla pensione; Edda Giuberti, 40 anni di Prato; Teresa Lesti, anche lei 40enne ma di Chieti; il giornalista Francesco Lo Piccolo, 69 anni, l'avvocato Fabio Nieddu, figura di riferimento della Croce Rossa pescarese Alessandro Sirolli, 68 anni, già direttore del dipartimento di salute mentale della Asl provinciale dell'Aquila, la dirigente del Ministero della Giustizia Fiammetta Trisi, di 59 anni.

Rinviata anche l'elezione dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne.

Primo firmatario del contributo, che ammonta a 90 mila euro, in favore dell’Ente Nazionale Sordi è il presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco.

"Questo provvedimento - spiega D’Incecco – vuole essere un riconoscimento all’attività che l’Ens svolge quotidianamente che è sicuramente meritevole della nostra considerazione e del nostro sostegno. Tra l’altro, l’obiettivo era riportare il contributo alle cifre degli anni passati ovvero 240 mila euro – conclude il Consigliere della Lega - dopo che la passata amministrazione lo aveva ridotto e portato a 150 mila euro".

E' stata poi discussa, a firma del consigliere Pietro Smargiassi (M5S) un interpellanza sull' emergenza cinghiali. "Ora è il momento di decidere cosa fare sul tema degli ungulati - ha detto Smargiassi - e non possiamo accettare che questa Giunta, per voce dell’Assessore Emanuele Imprudente, provi a svincolarsi dalle sue responsabilità chiamando in causa il Governo su una competenza che è regionale. Hanno riempito i cittadini di promesse per essere eletti e ora che hanno vinto, anche grazie ai voti presi da chi a quelle promesse ha creduto, dicono che non si può fare nulla? Non è accettabile che i cittadini e questo Consiglio regionale siano presi in giro dal centro destra”

A firma del consigliere Francesco Taglieri (M5S) su attivazione del secondo mezzo di soccorso 118 su Lanciano.

Rinviata la discussione sull’interpellanza a firma di Paolucci sul futuro dello stabilimento della CBI di Gissi e dei suoi lavoratori.

L’assessore Mauro Febbo e Paolucci hanno incontrato una rappresentanza degli stessi lavoratori durante i lavori dell’Assemblea.