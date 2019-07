CONSIGLIO: MARIANI, ''SU VICENDA CIAPI CI SONO ALMENO TRE MAGGIORANZE''

Pubblicazione: 23 luglio 2019 alle ore 18:04

L'AQUILA - “Il centrodestra ha almeno tre maggioranze, quando ci va bene”.

Così il consigliere regionale di centrosinistra, di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, parlando dei lavori del consiglio regionale in corso di svolgimento all’Aquila.

Il riferimento, in particolare, è alla vertenza legata al centro di formazione Ciapi di Chieti Scalo, di proprietà della Regione, i cui 13 dipendenti sono senza stipendio da circa tre anni. In riferimento alla volontà del centrodestra di procedere alla liquidazione della società pubblica, espressa con una delibera di Giunta, Mariani attacca l’assessore regionale di Forza Italia “che da consigliere nella passata legislatura aveva spesso affermato di avere la soluzione”.

"Febbo ha urlato dicendo di avere la soluzione con l’individuazione di fondi ad hoc mentre in conferenza dei capigruppo, abbiamo dovuto prendere atto di un’assordante silenzio nei confronti della sua maggioranza sulla liquidazione – continua -. Abbiamo appreso ancora in quella sede che sulla vicenda Ciapi – continua Mariani -, l’assessore Febbo è stato messo all’angolo dalla sua maggioranza sulla liquidazione sulla quale non è d’accordo. Una situazione accettata da Febbo in religioso silenzio. Ci ha fatto capire solo di aver subito una imboscata”. Nel corso dei lavori, cominciati alle 17 e 30 nonostante la convocazione alle 15, Mariani ha sottolineato ancora “la latitanza della maggioranza che si è ostinata a convocare un consiglio nonostante non avesse niente”.

"Ve lo avevo detto di non farlo ma non si sa con chi si parla della tre maggioranze", conclude l’ex capogruppo del Pd.