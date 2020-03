CONSIGLIO ABRUZZO: RINVIO COMMISSIONI BILANCIO E AGRICOLTURA

Pubblicazione: 05 marzo 2020 alle ore 12:12

L'AQUILA - Le sedute della Prima Commissione Bilancio e Terza Commissione Agricoltura del Consiglio regionale d'Abruzzo, previste per oggi all'Aquila, sono rinviate a data da destinarsi per sopravvenute esigenze organizzative, così come comunicato dagli uffici competenti.