CONSIGLIO ABRUZZO: MARIANI, ''MARSILIO INCIAMPA IN TORTA COMPLEANNO...''

Pubblicazione: 03 marzo 2020 alle ore 14:53

L'AQUILA -" Dopo l'imbarazzante messa in scena di oggi, mi auguro che il vero Presidente, Lorenzo Sospiri, faccia tesoro della lezione e cominci ad occuparsi dei veri bisogni del nostro territorio e dei suoi cittadini. Intanto, il primo compleanno di questa Giunta finisce in “tragedia": Marco Marsilio cade e inciampa sulla torta".

Così un sarcastico Sandro Mariani, consigliere regionale di Abruzzo in Comune, dopo che la Lega ha oggi fatto mancare il numero legale al consiglio regionale, aprendo una nuova crisi nel centrodestra.

"Una Regione paralizzata dalle lotte intestine della maggioranza - incalza Mariani -. Oggi, durante il Consiglio regionale, abbiamo assistito all'ennesima prova muscolare della Lega che pur di bloccare i suoi alleati sulle nomine è uscita dall'Aula impedendo anche la discussione degli altri punti all'ordine del giorno. Un unicum nella storia della Regione Abruzzo che, pur nei momenti di tensione, è sempre riuscita ad avere la maggioranza di governo per lo più compatta. Il tutto in assenza del Governatore Marsilio che dimostra ancora una volta di essere solo il “padrone del vapore" buono esclusivamente a coprire, e non il Presidente di Regione di cui l’Abruzzo avrebbe bisogno. La vicenda poltrone tiene ormai banco da mesi, non c’è emergenza che tenga, non c’è argomento o tema che faccia desistere questo centro destra dall'occuparsi di nomine e beghe interne".