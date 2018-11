CONSIGLIO ABRUZZO: DI NICOLA, ''BENE L'OK A PIANO NEVE E FONDI DISSESTO''

Pubblicazione: 30 novembre 2018 alle ore 10:14

L'AQUILA - "Durante il Consiglio Regionale è stato approvato il progetto di Legge che assicura un supporto finanziario alle Province Abruzzesi per l’attuazione del piano neve.

Il provvedimento ha lo scopo di contribuire a mitigare i rischi connessi a questi fenomeni metereologici sempre più estremi e frequenti che mettono in difficoltà le amministrazioni provinciali, che da sole, non potrebbero far fronte in maniera tempestiva ed efficiente alle emergenze".

A dichiararlo il consigliere regionale di Centro democratico Maurizio Di Nicola, presidente della prima commssissione Bilancio.



In questi anni non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno in aiuto delle Province; infatti, la Regione Abruzzo dal 2014 ha erogato a favore di quest’ultime 1,6 mlioni di euro, a cui si aggiungeranno quelli che si riferiscono a questo provvedimento per l’annualità 2018/2019, avente una dotazione finanziaria di 400.000 euro. In qualità di Presidente della Commissione Bilancio, ho inserito nel Progetto di Legge anche l’autorizzazione alla spesa di oltre 1,7 milioni di euro per supportare i Comuni nelle spese che dovranno affrontare per fronteggiare i fenomeni di dissesto idreogiologico. Sono soddisfatto del lavoro svolto da Consiglio Regionale su questi temi d’interesse generale".