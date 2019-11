CONI A L'AQUILA: MARISLIO E LIRIS, ''PROMUOVIAMO ABRUZZO PER GRANDI EVENTI''

Pubblicazione: 26 novembre 2019 alle ore 17:20

L'AQUILA - "Ringrazio il Coni per averci scelto. Abbiamo bisogno di sentire vicine le istituzioni. Mi auguro che questa occasione possa favorire la scelta del nostro Abruzzo come teatro di manifestazioni sportive future. Siamo pronti e disponibili ad ospitare iniziative di livello per promuovere e sostenere la nostra regione, la sua immagine con il suo immenso patrimonio storico-archeologico e strutturale".

E' il commento del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio che oggi ha incontrato la Giunta Nazionale, per la prima volta nella storia del Coni riunita a L'Aquila.

L'organo direttivo del Comitato Olimpico nazionale italiano, presieduto da Giovanni Malagò è stato presente nel capoluogo abruzzese, quale testimonianza a dieci anni dal tragico terremoto. Sono intervenuti, tra gli altri, anche l'assessore regionale allo Sport Guido Quintino Liris e il sindaco, Pierluigi Biondi.

"L'Abruzzo - ha proseguito Marsilio - conta su strutture e tradizioni ricche di competenza ed ha tutte le carte in regola per organizzare eventi sportivi di successo anche a livello agonistico. Una terra che offre una grandissima varietà di paesaggi, di ambienti naturali e rappresenta la palestra ideale per tutte le discipline che trovano l'accoglienza ideale per essere praticate in sicurezza".

"Abbiamo voluto ringraziare il Coni oggi - ha aggiunto l'assessore Liris - per la vicinanza mostrata nell'immediato post sisma e in questi dieci anni che ci dividono dal ricordo di quella notte del 9 aprile 2009. E' stata anche l'occasione per fare una riflessione sulla impiantistica provando ad immaginare la prospettiva dei prossimi anni per costruire un programma di sviluppo della nostra agenda sulle politiche sportive. La premessa essenziale per un rilancio vero del ruolo sociale ed economico dello sport nel nostro territorio".