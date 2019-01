CONGRESSO PD: IN ABRUZZO PREVALE ZINGARETTI NEL VOTO DEI CIRCOLI

Pubblicazione: 24 gennaio 2019 alle ore 13:16

PESCARA - "Anche in Abruzzo, in vista delle prossime primarie che si terranno il 3 marzo per scegliere il futuro segretario del Pd, la candidatura di Nicola Zingaretti ha riscosso il favore della maggioranza degli iscritti nelle convenzioni dei circoli territoriali, che si concluderanno entro sabato 27".

Lo fa sapere in una nota Andrea Catena, coordinatore regionale "Prima le persone-Nicola Zingaretti segretario".

"Si sono tenuti ormai circa i due terzi delle convenzioni dei circoli, con una buona partecipazione ed un dibattito sereno e vivace, che vede ad oggi la candidatura di Nicola Zingaretti nettamente in testa con circa il 48% dei consensi, in linea con la media nazionale", spiega Catena.

"Un risultato assai soddisfacente frutto del lavoro dei comitati Piazza Grande a sostegno di Nicola Zingaretti, animati esclusivamente da amministratori locali, militanti, volontari. Una candidatura, quella del presidente della Regione Lazio, che ha donato entusiasmo al popolo del Pd e che sta cercando di gettare fondamenta utili alla costruzione un campo ampio di opposizione al governo gialloverde che ambisca a governare l'Italia in nome di un rinnovato riformismo democratico e popolare".

"I comitati Piazza Grande lanciano sin da ora l'appello agli elettori ed alle elettrici del Partito democratico, al mondo del lavoro e dell’impresa, a quello dell'associazionismo progressista, alle donne ed agli uomini del centrosinistra, a sostenere Nicola Zingaretti alle primarie aperte di domenica 3 marzo", dice ancora Catena.

"Perché solo attraverso la ricostruzione di un largo, coeso e forte Partito democratico riusciremo a difendere i valori della nostra democrazia repubblicana dai quotidiani attacchi delle forze nazionalpopuliste al governo. Qui in Abruzzo, la priorità è sostenere e far vincere la coalizione di Giovanni Legnini. Tutte le energie da noi mobilitate sono a disposizione fin dal primo giorno della campagna del candidato presidente e delle liste del Pd, affinché il 10 febbraio si ottenga il risultato che noi tutti auspichiamo per il nostro Abruzzo", conclude l'esponente dem.