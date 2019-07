CONFINDUSTRIA GIOVANI L'AQUILA: NOMINATI TRE VICE PRESIDENTI

Pubblicazione: 25 luglio 2019 alle ore 18:40

L'AQUILA - Nominati, nella seduta del Consiglio del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, che si è riunito ieri all'Aquila, i tre vice presidenti che affiancheranno la presidente Laura Tinari, eletta il primo luglio scorso.

Si tratta di Riccardo Silvagni, della RA Santa Maria Valleverde di Celano, che avrà anche la delega a Roma in seno al Consiglio nazionale di Confindustria, insieme a Tinari, Antonella Arista, della Elital dell'Aquila e Luca Pelliccione, della Icra Italia dell'Aquila.

Alla seduta consiliare hanno preso parte anche Antonio Angelini e Pasquale Angelini, vice presidenti di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno.

"Si completa così la nuova squadra di governo dei Giovani di Confindustria - ha dichiarato la presidente Tinari - abbiamo ritenuto opportuno procedere immediatamente a questo passaggio per essere operativi già da settembre. In autunno presenteremo le linee programmatiche per il prossimo triennio che verteranno, in particolare, sul marketing associativo, che passa proprio attraverso le imprese del territorio, sull'alternanza scuola- lavoro, con particolare attenzione alle politiche di genere, sull'occupazione e l'imprenditoria femminile. Temi propri dei giovani di Confindustria".

L'incontro è servito anche ad avviare azioni concrete di confronto proficuo e costruttivo tra la compagini di Confindustria Giovani e Senior per lavorare su progetti comuni.

Da sinistra: Riccardo Silvagni, Laura Tinari, Luca Pelliccione e Antonella Arista.