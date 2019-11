CONFINDUSTRIA ABRUZZO: MARCO FRACASSI ELETTO NUOVO PRESIDENTE ALL'UNANIMITA'

Pubblicazione: 04 novembre 2019 alle ore 20:43

L'AQUILA - La giunta di Confidustria Abruzzo ha eletto oggi all'unanimità come suo presidente Marco Fracassi, 47 anni, già presidente di Confindustria L'Aquila, amministratore unico della Fama Plast di Avezzano.

L'elezione è avvenuta alla presenza dei presidenti di Confindustria territoriale Chieti- Pescara, L'Aquila e Teramo, della Piccola industria, dei Giovani imprenditori e dei componenti dell'Ance Abruzzo.

Fracassi sarà il successore di Agostino Ballone, patron della società di autolinee Baltuor.

La designazione come candidato unico alla guida dell'associazione industriali regionale era avvenuta il 25 giugno scorso.

Prime congratulazioni sono arrivate dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Al neo presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi, giungano a titolo personale e della municipalità aquilana sinceri sentimenti di congratulazioni e migliori auguri di buon lavoro. Le sue competenze ed esperienza rappresentano un valore aggiunto per il sistema produttivo ed imprenditoriale della nostra regione".

Questo il suo curriculum: laureato in Economia aziendale alla Bocconi di Milano, Fracassi ha seguito un master alla Luiss in Executive Program on International Business e un secondo master, sempre alla Bocconi, in direzione generale e successo dell’impresa. Amministratore unico della Fama Plast di Avezzano, dal 2009 è membro del gruppo di lavoro “Aimflex” Federazione Gomma-Plastica.

Nel 2011 entra quale membro permanente nel Comitato energia di Confindustria Nazionale; nel 2012 diventa consigliere di amministrazione di Confindustria L’Aquila e dal 2015 a gennaio 2019 ha rivestito la carica di presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno.

È co-fondatore del Coordinamento consorzi dei consumatori di Energia e partecipa alla costituzione del più significativo gruppo d’acquisto di Energia del Centro-Sud, la “Unica Energia”, partecipata interamente da Confindustria L’Aquila, Unindustria Lazio e Assosistema.

Dal 2015 è amministratore unico di Unica Energia, dal 2015 al 2018 è stato presidente di Italconfindi Teramo, da aprile 2016 è vice presidente della Camera di commercio dell'Aquila.