CONFINDUSTRIA ABRUZZO, LICENZIATO STORICO DIRETTORE D'AMICO IN SELLA DA 32 ANNI

Pubblicazione: 13 ottobre 2018 alle ore 21:05

L'AQUILA - Licenziato lo storico direttore di Confindustria Abruzzo, Giuseppe D'Amico, nell’associazione da oltre 32 anni.

È stato il presidente regionale degli industriali, Agostino Ballone, a notificare la lettera di licenziamento, secondo quanto si è appreso per motivi legati alla riduzione di personale, al dirigente che vive all'Aquila.

Lo stesso Ballone avrebbe assunto la carica “ad interim”.

Confindustria regionale avrebbe maturato già da diverso tempo la decisione che è stata comunicata a D'Amico nelle scorse settimane, al ritorno da un periodo di assenza dal lavoro per motivi di salute.

Inoltre, da quanto si apprende da fonti interne all'associazione, tra D'amico e il vertice di Confindustria i rapporti non erano più idilliaci.

Secondo quanto trapelato, l'ormai ex direttore starebbe verificando l'eventualità di fare ricorso alle vie legali.

Nei mesi scorsi era già saltato il direttore di Confindustria L'Aquila, Carlo Imperatore, per via di accuse di “malagestio”, mai emerse e mai provate, poste sul tavolo con un dossier proprio nella riunione del Consiglio direttivo in cui l'associazione della provincia dell'Aquila avrebbe dovuto deliberare la fusione con i cugini teramani, fusione che poi non è stata più varata.

Imperatore ha impugnato il licenziamento anche con una importante richiesta di risarcimento danni. (b.s.)