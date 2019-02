CONCESSIONI BALNEARI: SONO ABRUZZESI PRIMI 2 COMUNI A RILASCIARLE FINO AL 2033

Pubblicazione: 22 febbraio 2019 alle ore 14:45

TORINO DI SANGRO - Sono abruzzesi i primi due Comuni italiani a rilasciare le concessioni balneari con scadenza 2033: si tratta di Francavilla al Mare e Torino di Sangro, entrambi in provincia di Chieti.

Lo hanno annunciato ieri con grande soddisfazione i presidenti regionali delle due associazioni di categoria degli operatori balneari, ovvero Giuseppe Susi (Fiba-Confesercenti) e Riccardo Padovano (Sib-Confcommercio).

"Le prime concessioni con scadenza 2033 sono state rilasciate in Abruzzo dai Comuni di Torino di Sangro e Francavilla al Mare - spiegano Susi e Padovano - Il sindaco di Torino di Sangro Nino Di Fonso ha convocato tutti i concessionari sabato mattina nella sala consiliare per la riconsegna dei titoli. A nome dell'intera categoria ci sentiamo di esprimere un profondo apprezzamento per il lavoro svolto dal direttore del Dipartimento turismo della Regione Carlo Amoroso, dal funzionario del Demanio marittimo Ettore Mantini e dalle amministrazioni comunali che, in tempi ristretti, sono riusciti a concludere le procedure di rilascio".

"Auspichiamo che questo rappresenti un esempio per tutti i Comuni abruzzesi: la nuova durata della concessione (quasi 14 anni) darà certezza alle imprese rilanciando gli investimenti fermi oramai da troppi anni", hanno concluso Susi e Padovano.

Il sindaco di Francavilla Antonio Luciani, che ha seguito in prima persona l'iter per la consegna di certificati e degli atti necessari ai balneatori per chiedere le concessioni, attende che tutti e 60 gli imprenditori balneari francavillesi ricevano il titolo di concessione prima di organizzare un incontro insieme a loro e ai rappresentanti della categoria.