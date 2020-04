CON GLI OCCHI DELLA NATURA: GITE DI PASQUETTA VIRTUALI NELLE OASI ABRUZZESI DEL WWF

Pubblicazione: 13 aprile 2020 alle ore 10:26

L'AQUILA - Un piccolo regalo di WWF e Clouds Industry per un lunedì di Pasquetta da trascorrere in casa: i mini-documentari “Con gli occhi della natura” sulle pagine Facebook del WWF Abruzzo

"Per poter frenare l’emergenza Coronavirus dobbiamo ancora restare a casa! - spiega l'associazione ambientalista in una nota - Anche le Oasi del Wwf in Abruzzo saranno chiuse al pubblico e non potremo accogliere, come ogni anno, i tanti visitatori che con un clima festoso le animavamo. Abbiamo pensato di farvi comunque compagnia, anche se a distanza e di non rinunciare a un contatto, seppur virtuale, con la bellissima natura abruzzese. Sulla pagina Facebook del WWF Abruzzo, da oggi lunedì di Pasquetta, saranno pubblicati gli otto episodi del mini-documentario “Con gli occhi della natura”, che celebra le meraviglie abruzzesi, realizzato da Clouds Industry, in collaborazione con il WWF Abruzzo".

"Pur stando a casa, potremo riscoprire un territorio ricco di calanchi e montagne, fiumi e laghi, ma anche di lupi e camosci, grifoni e fratini... e tanto altro ancora. L’Abruzzo, con i suoi tre parchi nazionali, un parco regionale, un’area marina protetta e più di trenta riserve naturali è un sistema di aree protette che conserva una delle biodiversità più importanti d’Europa con una natura straordinaria, purtroppo continuamente minacciata.

"Il momento difficile che stiamo vivendo, ci impone di ripensare il rapporto con l’ambiente e di mettere al centro delle scelte politiche l’importanza della conservazione e della corretta gestione del territorio, unica strada oggi percorribile per sperare in un futuro migliore per il pianeta e per l’umanità. Gli otto episodi che riproponiamo nel giorno di Pasquetta, oltre a essere un modo per far sentire la presenza del WWF Abruzzo anche in questo momento, ci ricordano che, una volta terminata l’emergenza, la natura sarà pronta a regalarci nuovi momenti di serenità e bellezza, che dovremo saper custodire con attenzione".