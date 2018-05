COMUNICAZIONE SCIENTIFICA: A PESCARA DECIMA EDIZIONE RASSEGNA SU18

Pubblicazione: 15 maggio 2018 alle ore 10:26

PESCARA - Il parco Villa Sabucchi di Pescara farà da sfondo alla rassegna di comunicazione scientifica dell’associazione SU18, nata nel 1997 a Milano e arrivata a Pescara circa 10 anni fa.

L’obiettivo è quello di rendere la scienza una materia alla portata di tutti, tra eventi e dimostrazioni dei progetti degli studenti.

La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Pescara, vede coinvolta anche l’Università D’Annunzio, oltre a tutte le scuole della regione.

L’evento verrà inaugurato questa mattina dall’assessore comunale alla cultura Giovanni Di Iacovo: “Nell’ambito dei vari linguaggi culturali la scienza è sempre passata per la Cenerentola di turno, un peccato - ha detto - perché la bellezza della scoperta è sempre di grandissimo valore. Da un lato la scienza e le materie scientifiche in questa chiave divengono gioco e confronto e dunque interessano e attraggono, arricchendo il parco e l’immaginario dei bambini che fanno questa esperienza da giovani cittadini della nostra città”.

“I progetti verranno presentati secondo diverse modalità: exhibit, mostre interattive, multimedia, fotografia scientifica, robotica, pensiero computazionale - afferma la professoressa Carla Antonioli, responsabile di SU18 per l’Abruzzo -.Inoltre, per il giornalismo scientifico, verrà dato ampio spazio alle tematiche inerenti la salute della Terra, una delle mission fondamentali di Su18 Pescara. Negli appuntamenti in calendario si parlerà di nutrizione e di lotta allo spreco e lo faremo con i nostri speciali ricercatori, bambini a partire dalla scuola dell’infanzia. Quest’anno ci sarà un evento speciale: Green Apple Day of Service 'Goccia dopo goccia…colmiamo il serbatoio della vita' di cui Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo è partner nazionale insieme al Green Building Council Italia”.