COMUNICARE PER PROTEGGERE: SABATO PRESENTAZIONE APP TELEFONICA COMUNE L'AQUILA

Pubblicazione: 18 dicembre 2019 alle ore 15:08

L'AQUILA - Comunicare per Proteggere, ovvero una nuova applicazione telefonica, ideata dal Comune dell'Aquila. Sarà presentata sabato 21 dicembre alle ore 10 a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila.

Il progetto realizzato dall'assessorato all'Ambiente e Protezione Civile del Comune dell'Aquila è il mezzo di comunicazione diretto tra l'ente e il cittadino.

L'app è stata realizzata nell'ambito del progetto generale di Comunicazione integrata di protezione civile, Por FSe Abruzzo 2014-2020.

Lo slogan lanciato è "La tua Sicurezza a Portata di Mano" perché il nuovo strumento scaricabile sul telefonino, sarà sempre nella tasca del cittadino. "Una rivoluzione nel modo di pensare la comunicazione nell'emergenza - ha detto l'assessore all'Ambiente e Protezione Civile del Comune dell'Aquila, Fabrizio Taranta.

Una comunicazione immediata con i cittadini per mantenere costantemente alta l'attenzione sui temi di protezione civile. Invitiamo la popolazione a partecipare per che è importante conoscere questo nuovo strumento che raccoglie tutte le indicazioni per la sicurezza del cittadino nel comune dell'Aquila".

Il convegno del 21 dicembre di presentazione del progetto, moderato dal giornalista Angelo De Nicola, sarà diviso in due parti: La Comunicazione in emergenza e la Spiegazione dell'App.

L'evento è accredito dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila come formazione Professionale (4cfp).

Relatori del Convegno saranno Gianluca Ferrini, dipartimento di Protezione civile nazionale (“Io non crollo”: il ruolo dell’università dell'Aquila nella gestione e nella comunicazione delle emergenze e dei rischi naturali), l'ingegnere Sergio Basti ("Ruolo della comunicazione nella Prevenzione e Gestione dell'Emergenza"), Massimo De Santis, (“Psicologia dell’emergenza. Intervento e gestione degli eventi critici”), Dina Del Tosto, assessorato Ambiente e Protezione Civile del Comune dell'Aquila, Lucio Nardis, assessorato Ambiente e Protezione Civile del Comune dell'Aquila, Fabrizio Taranta, assessore Ambiente e Protezione Civile del Comune dell'Aquila.

In programma ovviamente, la proiezione del video sulla protezione civile dell’Accademia dell’Immagine, e, dimostrazione dell'App Comunicare per Proteggere a cura di Cleverbit