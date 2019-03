PAGANO (FI), ''FIDUCIA AL CAPOLINEA'' E DI COSIMO SBOTTA, ''SINDACO FASCISTA''. NUOVI ASSESSORI AQUILIO, BERGAMOTTO, FABRIZI, TARANTA E FERELLA, CONFERMATI TUTTI GLI ALTRI; PICCININI LASCIA, ''DIVENTO PADRE'', DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA COMUNE L'AQUILA: BIONDI RITIRA DIMISSIONI, ECCO LA NUOVA GIUNTA, MA ANCORA TENSIONI

Pubblicazione: 26 marzo 2019 alle ore 12:45

L'AQUILA - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha ritirato le dimissioni presentate nei giorni scorsi per denunciare il mancato trasferimento di 10 milioni di euro da parte del Governo di maggiori spese e minori entrate a causa del terremoto del 2009 e per la crisi interna alla maggioranza di centrodestra che governa il comune dal giugno del 2017.

In una conferenza stampa alla quale ha partecipato il presidente della Regione, Marco Marsilio, il primo cittadino ha presentato anche la nuova giunta, il cui assetto per mesi non è stato al completo per la mancata sostituzione di assessori revocati e dimessi per nuovi incarichi.

Il clima, però, resta teso: durissime le parole del senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo, che dopo la presentazione del nuovo esecutivo, in una nota ha parlato addirittura di "tradimento della volontà popolare" e di "un rapporto di fiducia fra Forza Italia e il sindaco dell'Aquila che è giunto al capolinea".

Il motivo viene spiegato nelle frasi successive: "Nonostante il sostegno che Forza Italia ha fornito per la sua elezione, raccogliendo circa l'11% dei consensi, con 7 consiglieri eletti e risultando fra l'altro il primo partito, Biondi ha deciso di escludere la partecipazione di esponenti forzisti dal governo della città. Un gesto di pura ostilità di cui non possiamo far altro che prendere atto, un gesto di assoluta mancanza di rispetto non solo per gli alleati, ma anche per gli aquilani che avevano, con il voto, espresso chiaramente la volontà di vedere Forza Italia al governo".

Anche il capogruppo Insieme per L'aquila, Roberto Junior Silveri, ha sollevato dubbi riguardo la formazione della nuova Giunta, tanto che per domani ha convocato una conferenza stampa su "Equilibri di maggioranza", in programma alle ore 11, a Villa Gioia.

La spaccatura in seno alla maggioranza si è consumata nel momento in cui la maggiranza ha disertato il Consiglio comunale in cui è stato nominato il nuovo vicesindaco Raffaele Daniele, una scelta che il sindaco ha fatto senza confrontarsi con i suoi e che ha creato mal di pancia tra i rappresentanti dei vari partiti.

Poche ore prima della comunicazione del nuovo esecutivo ha fatto un passo indietro l'assessore allo Sport e attività produttive Alessandro Piccinini, per motivi personali, per dedicarsi alla famiglia, in quanto sta diventando papà.

Nuovi ingressi nella giunta saranno con delega al Turismo, alla Promozione dell'immagine della città, ai Rapporti internazionali, al Contenzioso l'avvocato cassazionista Fabrizia Aquilio, 'madrina' dell'operazione della così detta 'lista di nozze' che il governo Berlusconi, in occasione del G8, sottopose ai governi presenti, già stretta collaboratrice del ministro degli Esteri Franco Frattini e capo di gabinetto del sindaco dell'Aquila Biagio Tempesta

Entra in giunta anche l'avvocato Fausta Bergamotto, alto dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, sorella dell’ex consigliere regionale di Forza Italia, Luca, direttore di LaQtv. Avrà le deleghe al Personale, alle Partecipate e alla valorizzazione del patrimonio.

A sorpresa entra in giunta Vittorio Fabrizi; già dirigente del Comune dell'Aquila, capo dipartimento del settore ricostruzione, avrà l'incarico di seguire la ricostruzione privata, le opere pubbliche e lo sport.

Il consigliere comunale della Lega Daniele Ferella sostituire l'ora parlamentare Luigi D'Eramo e raccoglie le deleghe all'urbanistica.

Sempre per la Lega entra il consigliere comunale Fabrizio Taranta, che sostitiusce l'ora vicepresindete della Regione Emanuele Imprudente con che avrà ambiente e Protezione civile.

Confermati Carla Mannetti terrà le deleghe ai trasporti, alle infrastrutture, alla mobilità, alle politiche comunitarie e alla smart city; Monica Petrella avrà la delega alle pari opportunità, all'informatizzazione, alla comunicazione e al fascicolo del cittadino, Francesco Bignotti seguirà agricoltura, politiche sociali, politiche abitative e partecipazione. Confermato anche Raffaele Daniele, nominato vice sindaco a qualche ora dalle dimissioni per tenere le redini dell'amministrazione in questi dodici giorni, che avrà la delega al bilancio, almeno per il momento, oltre alla ricostruzione dei beni pubblici, il commercio e le attività produttive.

Il sindaco ha tenuto per sé la Cultura, la programmazione dei fondi 'Restart' oltre ai rapporti con le Università, gli Enti e le Istituzioni, la Sanità e le altre deleghe che competono ad un primo cittadino.

"Ho ritirato le dimissioni - ha spiegato il sindaco dell'Aquila - in quanto il sottosegretario con delega alla Ricostruzione Vito Crimi ha formalmente richiesto al ministro dell'Interno Matteo Salvini il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione. Inoltre il sottosegretario agli interni Stefano Candiani mi ha assicurato che decreto ministeriale di proroga andrà giovedì in Conferenza Stato Regioni e verrà sottoposto al Ministro"

Biondi ha poi ringraziato "i partiti e le forze politiche che, in alcuni casi, mettendo da parte legittime ambizioni, hanno permesso di praticare la strada di una rappresentanza fatta di personalità autorevoli, riconosciute, di professionisti che si sono voluti mettere a disposizione della città. Un fatto simbolico, ancor prima che sostanziale, con cui si concretizza l'impegno di persone che non hanno mai fatto politica nella loro vita e che pure sono in grado di trovare la voglia, la forza di mettersi a disposizione in una fase cruciale come quella che sta vivendo questo territorio”.

"Quando si riassetta una Giunta, qualcosa resta inevitabilmente fuori, avremo bisogno di molti più spazi", ha riconosciuto.

Ha infine ringraziato l’assessore uscente Piccinini. "Un collega di partito ma ancor prima un amico di vecchia data che con grandissimo senso di responsabilità, anche in virtù del lieto evento che ha rallegrato la sua famiglia con la nascita della piccola Rachele Maria, ha detto di non essere più in grado di poter grantire al cento per cento l’impegno che comporta la gestione dell'assessorato. Un gesto di grandissimo altruismo da parte di una persona che, alle elezioni amministrative del 2017, è stata la più votata nella lista di Fratelli d'Italia”.

Subito dopo l’incontro con i giornalisti sindaco e assessori hanno incontrato i dirigenti comunali dei diversi settori conoscersi e fare il punto della situazione.

DELEGHE E CURRICULUM della nuova giunta

Pierluigi Biondi, sindaco

Programmazione e gestione programma ReStart; Cultura; Piano strategico, città territorio; Rapporti con Enti, istituzioni e fondazioni; Sanità; Rapporti con l’università.

Nato all’Aquila 45 anni, è giornalista pubblicista dal 2005 e in passato ha collaborato con testate locali e nazionali. Dal 2013 è dipendente di ruolo del Comune di Ocre (AQ). Gli anni del liceo sono stati dedicati al volontariato e al movimentismo politico giovanile.Nei primi anni Duemila è stato eletto rappresentante degli studenti nell’Azienda per il diritto agli studi dell’Aquila e nello stesso periodo è entrato nel Consiglio nazionale degli studenti universitari risultando il più votato in assoluto nel collegio Abruzzo, Lazio, Umbria e Toscana e quello con il maggior consenso tra i candidati nelle liste di centrodestra di tutta Italia. Poi è arrivata la prima esperienza da amministratore: dopo cinque anni passati tra i banchi dell’opposizione, nel 2004, all’età di 30 anni, è diventato Sindaco di Villa Sant’Angelo (L'Aquila), comune drammaticamente danneggiato dal terremoto del 6 aprile 2009. Nel 2010 è stato riconfermato a larghissima maggioranza guidando Villa Sant'Angelo fino al 2015 e avviandolo verso la sua ricostruzione, materiale e sociale. Il 25 giugno 2017, a soli 43 anni, è stato eletto Sindaco dell'Aquila. È il più giovane tra i primi cittadini del capoluogo abruzzese da quando, con la legge 81/1993, è stata introdotta l'elezione diretta del Sindaco. Il 26 ottobre 2017 è stato eletto presidente del Comitato ristretto dei sindaci.

Raffaele Daniele, vice sindaco

Commercio, attività produttive, suap e fiere; Ricostruzione beni pubblici; Piano sviluppo Gran Sasso; Politiche economiche, finanziarie e bilancio; Razionalizzazione della spesa; Politiche delle entrate.



Nato all’Aquila, 43 anni, avvocato, laureato in legge presso l’Università degli studi di Teramo. Dottore di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli studi dell’Aquila. Docente di Istituzioni di Diritto pubblico presso la scuola sottufficiali della Guardia di Finanza dell’Aquila e presso la Scuola forense del Consiglio dell’ordine degli avvocati dell’Aquila. Ha scritto diverse pubblicazioni, tra cui un volume “Origini e sviluppo delle fondazioni bancarie”. Nell’attività professionale ha sviluppato una consolidata esperienza riguardo al tema degli appalti pubblici e ricorsi in tema di legge elettorale. Eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 2012, nell’Udc, e ha ricoperto nel quinquennio 2012-2017 il ruolo di presidente della V commissione consiliare Garanzia e controllo. Nel 2017 è stato rieletto nelle fila dell’Udc ed ha ricoperto il ruolo di presidente della seconda Commissione territorio. Il 13 marzo 2019 è stato nominato vice sindaco.

Fabrizia Aquilio

Turismo e promozione immagine della città; Contenzioso; Avvocatura; Rapporti internazionali.

Avvocato cassazionista, 58 anni, professore di Diritto ed Economia nella scuola secondaria superiore. Ha rivestito i seguenti incarichi: rappresentante del Ministro degli Affari Esteri e suo consulente per la promozione internazionale del patrimonio culturale dell'Aquila e del suo territorio; Capo di gabinetto del Sindaco dell'Aquila Biagio Tempesta e Responsabile dell'Ufficio di Staff; docente di Discipline Giuridiche presso l'Università degli Studi dell'Aquila, Facoltà di Medicina e Facoltà di Scienze Sociali; docente in "Contrattualistica internazionale" Forumed-Forum del Mediterraneo; giudice conciliatore del Comune dell'Aquila dal 1988 al 1998.

Fausta Bergamotto

Personale, Partecipate, Valorizzazione patrimonio; Politiche del credito.

Fausta Bergamotto, nata a L’Aquila, 50 anni, laurea in giurisprudenza, specializzazione in diritto europeo, avvocato, giornalista pubblicista. Funzionario della Regione Abruzzo. Dal 2001 in Presidenza del Consiglio dei Ministri con incarico dirigenziale - Servizio Affari Legali e Contenzioso. Ha rivestito numerosi incarichi nell’ambito delle istituzioni Europee in qualità di esperto in materia di appalti pubblici. Già docente di diritto internazionale dell’ambiente presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università San Pio V di Roma.

Francesco Cristiano Bignotti

Agricoltura; Politiche sociali; Politiche educative e scolastiche; Asili nido; Politiche abitative; Politiche per l’immigrazione; Assistenza alla popolazione; Politiche per gli studenti universitari; Partecipazione.

Francesco Cristiano Bignotti, 32 anni, ingegnere, laureato presso l'Università degli Studi dell'Aquila in ingegneria per l’ambiente e il territorio, specializzato in pianificazione territoriale. Ha fatto parte del gruppo di ricerca nazionale per la realizzazione del Database Nazionale sul consumo di suolo. Lavora nel 2011/2012 e poi con continuità dal 2014 ad oggi come ingegnere istruttore presso l'ufficio sisma del Comune di Rocca di Cambio. Candidato nella lista civica L'Aquila Futura ha ricevuto 148 preferenze personali ed è Assessore alle politiche sociali, educative ed agricoltura del Comune dell'Aquila da luglio 2017.

Vittorio Fabrizi

Ricostruzione privata; Opere pubbliche; Patrimonio; Manutenzioni ordinarie e straordinarie; Lavori pubblici; Espropri; Sport (impiantistica e promozione sportiva, grandi eventi sportivi

Vittorio Fabrizi, 62 anni, ingegnere civile laureato a L’Aquila con lode. Entra nel mondo del lavoro prima della laurea, comincia la sua esperienza come funzionario presso il Genio Civile, occupandosi di sismica, opere idrauliche e lavori pubblici in generale. Nel 1999 vince il concorso da dirigente tecnico al comune ed il suo percorso passa attraverso la direzione di tutti i settori tecnici, Opere Pubbliche, Urbanistica, Patrimonio ed Espropri, Protezione Civile etc. Il sisma segna la sua vita professionale e lo assorbe nella fase emergenziale, nella fase di ricostruzione sia privata che pubblica. Negli ultimi anni di servizio presso il comune gli viene anche affidata la responsabilità della Direzione del nevralgico Dipartimento Ricostruzione. Nell’arco della sua vita professionale all’interno dell’amministrazione pubblica non trascura mai la formazione, né per sé né per i suoi collaboratori. Nell’ultimo periodo mette la sua esperienza a disposizione attraverso docenze sempre in tema di lavori pubblici. Appassionato di sport, in particolare di ciclismo, è presidente della ASD Ciclo Cral dell’Aquila, che organizza la Gran Fondo.

Daniele Ferella

Politiche urbanistiche; Edilizia; Pianificazione; Ispettorato urbanistico; Rapporto Giunta/Consiglio.

Daniele Ferella, 37 anni, laurea triennale in ingegneria gestionale conseguita presso l'università degli studi dell'Aquila. Dipendente del Ministero degli Interni come Vigile del fuoco permanente. Appassionato alla politica sin dal liceo, nel 2009 entra per surroga nel consiglio della decima circoscrizione dell'Aquila (Paganica-Tempera-Bazzano-Onna-Pescomaggiore). Nel 2012 eletto al consiglio comunale dell'Aquila nella lista Tutti per L'Aquila in appoggio del candidato sindaco Giorgio De Matteis. Rieletto nel 2017 nella lista Noi con Salvini e nominato capogruppo della stessa poi divenuta Lega – Salvini.

Carla Mannetti

Trasporti e infrastrutture; Mobilità urbana; Sicurezza stradale; Polizia municipale; Politiche comunitarie e rapporti con le istituzioni; Smart city; Servizi demografici.

Carla Mannetti, 52 anni, laureata in Giurisprudenza Avvocato. È entrata in politica nel 1993 con Alleanza Nazionale. E stata consigliere Provinciale per due mandati dal 1995 al 2004 periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Provinciale. Nel 2005 E ' stata Presidente del Teatro stabile d' Abruzzo Ha ricoperto ruoli tecnici all’interno della Regione Abruzzo come Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Abruzzo dal 2000 al 2005 e Direttore della Direzione Trasporti Mobilità e Infrastrutture dal 2009 al 2015 . Nel periodo del sisma ha coordinato il tavolo viabilità e trasporti. E stata Presidente della SAGA spa dal 2010 al 2011. Nei ruoli tecnici ricoperti ha maturato una riconosciuta esperienza nel settore della mobilità e dei trasporti. E stata eletta consigliere comunale nel giugno 2017 nella lista di fratelli d'Italia con 384 preferenze e subito dopo nominata assessore con delega ai trasporti, mobilità infrastrutture e politiche europee.

Monica Petrella

Politiche giovanili, Pari opportunità, Riorganizzazione dei tempi e degli orari della città; Informatizzazione e innovazione tecnologica; Urp e semplificazione amministrativa; Comunicazione; Fascicolo del cittadino.

Monica Petrella, 49 anni, laureata in Economia e Commercio, è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e nel registro dei Revisori Legali dei Conti. Ha ricoperto numerosi incarichi in ambito privato e associativo. Componente di collegi sindacali, e consigli di amministrazione di importanti società private ed enti pubblici, anche in vesti di presidente, è stata nei comitati tecnici nazionali di Confindustria e Confindustria giovani, nonché presidente del Gruppo giovani Confindustria L’Aquila, consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di L’Aquila, vice presidente Confindustria L’Aquila. Nel 2017 è stata nominata assessore del Comune dell'Aquila con le seguenti deleghe: politiche giovanili, pari opportunità, informatizzazione dei servizi, urp telematico, organizzazione dei tempi e degli orari della città, personale.

Fabrizio Taranta

Territori; Ambiente; Rifiuti; Gestione e manutenzione del verde pubblico; Attività estrattive; Energia; Protezione civile; Usi civici; Sicurezza urbana; Videosorveglianza, gestione e manutenzione cimiteri.

Fabrizio Taranta39 anni, nato e residente nella frazione Arischia del comune di L'Aquila. Ha conseguito la laurea vecchio ordinamento in scienze politiche, indirizzo politico-internazionale con la tesi "Improcedibilità parlamentare: tra garanzia e impunità", presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Attualmente dipendente con contratto a tempo indeterminato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e assegnato presso l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto del 2016. Eletto per la prima volta nel 2007 nel Consiglio di Circoscrizione della frazione di Arischia, nominato Commissario Straordinario per la frazione stessa dal 2010 al 2012 a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione; eletto dal 2014 (e ancora in carica) nel Consiglio dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Arischia; Coordinatore Comunale della Città dell'Aquila del movimento Noi con Salvini dal settembre 2016 ad ottobre 2017; eletto per la prima volta nel Consiglio Comunale della Città di L'Aquila nel giugno 2017 con la lista Noi con Salvini attualmente Lega L'Aquila; eletto, Presidente della IV Commissione Consiliare permanente "Statuto, regolamenti e Affari Istituzionali".

