COMUNE BARETE: ''BENE FONDI REMS E MODIFICA PIANO RIFIUTI''

Pubblicazione: 02 dicembre 2018 alle ore 09:53

BARETE - "Apprendiamo con soddisfazione, per bocca del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, che con la variazione di circa 200mila euro in assestamento di bilancio, la regione Abruzzo ha reso finalmente definitiva la scelta della Rems di Barete".

I consiglieri comunali del gruppo “Uniti per Barete” Claudio Gregori, Raffaella Curtacci e Giuseppe Chiaravalle

La struttura rappresenta un’eccellenza sanitaria per l’Alta Valle dell’Aterno e per l’intera regione ed è diventata in breve tempo, sin dal suo insediamento, un’importante volano per l’economia dell’Alta Valle dell’Aterno e dove trovano occupazione circa 30 persone tra personale medico, assistenti sociali, psicologici infermieri e operatori socio-sanitari.

"Esprimiamo soddisfazione per il ritiro della modifica al piano regionale dei rifiuti, sempre su proposta del consigliere Pietrucci, che tornerà ad essere nuovamente esaminata nella commissione preposta. Il ritiro si è reso necessario dopo le osservazioni del governo Giallo Verde (Lega - Cinque Stelle) al Piano di Gestione Rifiuti, al fine dì rispondere alle preoccupazioni dei cittadini sul cementificio di Cagnano Amiterno che rappresenta anch’esso, al pari della REMS, un importante realtà economica e produttiva del comprensorio Aquilano che dà occupazione a tante persone.

"Per quanto sopra esposto, noi consiglieri comunali di Barete, del gruppo “Uniti per Barete”, al di là elle appartenenze e delle ideologie politiche, siamo a fianco del consigliere regionale a difesa del nostro territorio e delle realtà che vi insistono, senza strumentalizzazioni di nessun genere e coerentemente con i princìpi con i quali abbiamo affrontato la recente campagna elettorale e con cui intendiamo fare opposizione in seno al consiglio comunale".