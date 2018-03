COMUNE AVEZZANO: IAMPIERI, RICOMPOSIZIONE

MAGGIORANZA PRELUDIO A VITTORIA REGIONE

Pubblicazione: 27 marzo 2018 alle ore 06:45

AVEZZANO - La ricomposizione di una maggioranza dopo che la sentenza sulla cosiddetta anatra zoppa aveva messo in minoranza l'amministrazione, con l'ingresso dell'Udc e della Lega, è preludio alla vittoria del centrodestra alla Regione Abruzzo.

Ne è convinto il consigliere regionale di Forza Italia Emilio Iampieri, "regista" dell'operazione che ha anche portato il sindaco Gabriele De Angelis ad aderire ufficialmente al partito di Berlusconi.

"La chiusura della crisi, per la quale ringrazio anche il coordinatore regionale Nazario Pagano e l'onorevole Antonio Martino, è un rilancio del centrodestra che ha come punto più alto l'adesione del sindaco al nostro partito - dice Iampieri ad AbruzzoWeb - cosa importante per la quale ho lavorato molto e che ci rafforza molto, dando slancio al centrodestra nella Marsica, l'amicizia e il rapporto con Gabriele è, così, sempre più forte".

Era stato proprio Iampieri, d'altra parte, lo scorso anno, a condurre gli azzurri nell'alveo della coalizione di De Angelis, a costo di produrre malumori nel partito con lo strappo dell'allora coordinatore cittadino Maurizio Bianchini, tanto che alla fine la lista si chiamò Forza Avezzano.

"La mia grande soddisfazione è che la chiusura della crisi è stata tutta in seno al centrodestra - fa osservare il consigliere regionale - abbiamo amministrato dieci anni con Antonio Floris, sono sicuro che abbiamo davanti a noi quattro anni e mezzo spianati, non ci saranno problemi".

"L'Udc lo scorso anno ha sostenuto il sindaco uscente di centrosinistra Gianni Di Pangrazio? Sono amici coi quali abbiamo amministrato dieci anni - ripete Iampieri - con loro c'è un rapporto di stima e affidabilità essenziale, quando hanno appoggiato Di Pangrazio il loro collocamento non rientrava in una scelta nazionale di stare nel centrodestra, dopo le ultime elezioni politiche invece l'Udc si è schierata con il centrodestra, in uno schema che funziona ovunque ed è per questo che è solido, è lo stesso asse che governa Regioni come Lombardia, Veneto e Liguria e Comuni grandi e importanti".

E ora Iampieri già guarda alle regionali, convinto di aver messo un tassello importante verso la vittoria: "Siamo pronti e siamo sicuri di poter vincere - dice - Sono convinto che alle prossime elezioni saremo vincitori come centrodestra, governando Comuni importanti e con il centrosinistra evacuato, i Cinque stelle che quando ci sono le preferenze non sfondano, torneremo al governo della Regione".