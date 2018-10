COMUNE AVEZZANO: AGGIUDICATI LAVORI RESTAURO PER 200MILA EURO

Pubblicazione: 16 ottobre 2018 alle ore 20:22

AVEZZANO - I lavori di manutenzione straordinaria del palazzo comunale di Avezzano (L'Aquila) di Piazza della Repubblica sono stati aggiudicati ed inizieranno nei prossimi giorni.

L'importo complessivo stanziato per l'intervento ammonta a 200mila euro nell'ambito dei fondi relativi al "Masterplan per l'Abruzzo", come da delibera Cipe 26/2016, gestiti dalla Regione Abruzzo. L'intervento sarà eseguito dal raggruppamento temporaneo di imprese S.E.F.A. F.lli Carnicelli srl di Tornimparte - LaboratorioAQ srl dell'Aquila, che si è aggiudicato la gara con un ribasso del 24,781%.

L'intervento previsto comprende la sistemazione del tetto, interessato da fenomeni di infiltrazione, mediante rimaneggiamento del manto di tegole e parziale rifacimento del tavolato di appoggio con la realizzazione di un sistema di ventilazione sottotegola e di un manto impermeabilizzante; con l'occasione sarà installato un sistema linea-vita per l'effettuazione in sicurezza di future manutenzioni, e contestualmente apposti dissuasori per volatili; si procederà anche al restauro di elementi artistici in facciata (fregi, cornicioni, marcapiani), deteriorati dal tempo anche al fine di eliminare rischi per la pubblica incolumità.

Il progetto è stato redatto dal funzionario comunale Francesco Ruscitti e, per la quota parte inerente i restauri, dalla restauratrice Catia Cutigni, come da espressa prescrizione della Soprintendenza.

Sul progetto definitivo è stato già rilasciato il nulla-osta dalla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Abruzzo.