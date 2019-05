COMUNALI TORRICELLA SICURA: CATERINA MARIANI PRESENTA PROGRAMMA

Pubblicazione: 04 maggio 2019 alle ore 15:26

TORRICELLA SICURA - Venerdì 3 maggio alle ore 19 presso la propria sede elettorale, Caterina Mariani candidato sindaco a Torricella Sicura (Teramo) ha presentato ai cittadini la sua squadra e il suo programma elettorale.

Alla presenza di tantissimi torricellesi, si legge in una nota, l'assessore della Regone Abruzzo Piero Fioretti, i consiglieri regionali Sandro Mariani ed Emiliano Di Matteo hanno espresso il loro sostegno alla candidata e alla sua squadra.

Una squadra composta da sette uomini e quattro donne con un unico obiettivo: riportare al centro dell'amministrazione il cittadino, le sue esigenze, i suoi bisogni, le sue necessità per poter ritrovare il suo benessere.

"Un programma ambizioso quello della Mariani, un programma che ha delle priorità improcrastinabili; dalla ricostruzione al sociale, dalla scuola alla viabilità, le società partecipate dal Comune, i centri di aggregazione per l'intera cittadinanza, la valorizzazione delle eccellenze, i tributi, le attività sportive, la sicurezza del cittadino, le politiche ambientali ed energetiche,la rinascita delle aree montane ed infine ma non per ultimo l'amministrazione comunale e la sua sede devono rappresentare la casa di tutti i cittadini torricellesi con la partecipazione attiva a quelle che sono le attività amministrative del governo locale per riuscire insieme a fare le scelte migliori", conclude la nota.