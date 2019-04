COMUNALI PESCARA: DI SABATINO (PD), ''SCLOCCO SPINTA INNOVATIVA''

Pubblicazione: 09 aprile 2019 alle ore 15:32

PESCARA - "Il tavolo del centrosinistra di Pescara si è riunito questa mattina per definire la candidatura a sindaco alle prossime elezioni del 26 maggio e ha sviluppato un confronto positivo su una rosa di nomi, tutti in grado di rappresentare adeguatamente la coalizione".

Così, in una nota, Renzo Di Sabatino, segretario regionale del Pd Abruzzo, che spiega come la candidatura di Marinella Sclocco per il centrosinistra sia un "spinta innovativa, un' esperienza amministrativa, che può meglio incarnare un centrosinistra aperto alle istanze di crescita e giustizia sociale della città.

"A lei è stata chiesta la disponibilità, quindi, a guidare la coalizione. Al termine della riunione, le forze presenti hanno altresì condiviso la necessità di costruire attorno alla figura del candidato sindaco una coalizione ampia e rappresentativa delle diverse sensibilità democratiche, progressiste e del civismo moderato di Pescara".