COMUNALI PESCARA: ALESSANDRINI (M5S) PRESENTA PIANO DISABILITA'

Pubblicazione: 18 maggio 2019 alle ore 14:55

PESCARA – Accessibilità, abbattimento delle barriere sociali, comunicative e architettoniche.

Questa mattina la candidata sindaco M5S a Pescara Erika Alessandrini ha radunato nella sede elettorale del MoVimento, in corso Vittorio Emanuele, la candidata del MoVimento 5 Stelle capolista per la circoscrizione Sud alle elezioni europee Chiara Maria Gemma, il parlamentare europeo Piernicola Pedicini, la deputata Daniela Torto, il vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, la candidata al Consiglio comunale Sara Magistro, per raccontare le azioni che il MoVimento 5 Stelle sta portando avanti in Europa, in Italia e in Regione Abruzzo a sostegno della disabilità e presentare le azioni previste nel programma del M5S Pescara per il governo cittadino.

"La percezione che la società ha della disabilità è ancora colma di pregiudizi – ha esordito la candidata del MoVimento 5 Stelle capolista per la circoscrizione Sud alle elezioni europee Chiara Maria Gemma, professoressa di pedagogia all’Università di Bari e delegata del rettore alle politiche sociali per studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento – C’è bisogno di una rivoluzione culturale che porti a superare l’indifferenza e a guardare le persone con disabilità come opportunità e arricchimento".

"Realizzare questa rivoluzione culturale è responsabilità della politica – ha aggiunto Alessandrini - La nuova Amministrazione a 5 Stelle continuerà ad operare al governo della città per l’effettiva inclusione delle persone con disabilità, proseguendo l’attività svolta in questi anni di opposizione. Abbiamo sempre lottato per la stesura del PEBA, per l’assistenza scolastica, per la creazione dello sportello LIS in Comune".

"Abbiamo ottenuto l’esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico per le rampe di accesso ai pubblici esercizi, l’istituzione del disability manager e del garante della disabilità. Nonostante i nostri impulsi e un lavoro costante, il centro sinistra che ha governato questa città negli ultimi cinque anni non ha mai trasformato in azione concreta le volontà del Consiglio comunale che invece aveva recepito favorevolmente le nostre proposte. Un esempio per tutti quello del PEBA, che grazie al MoVimento 5 Stelle ha avuto fondi stanziati ad ogni bilancio comunale, ma nessuno degli assessori che si sono avvicendati nell’amministrazione di centro sinistra ha mai ritenuto questo piano una priorità, a partire dall’ex assessore PD Giuliano Diodati, oggi candidato consigliere nella lista di Forza Italia".

"Per non parlare del precedente governo di centro destra i cui rappresentanti oggi promettono misure di maggiore accessibilità per la città quando anche loro non hanno mai dato seguito ad uno strumento obbligatorio dal 1992".

A conferma di questo, anche “in Regione Abruzzo ci sono 15 leggi a sostegno della disabilità che da 5 anni non sono però state rifinanziate”, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari.