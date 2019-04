COMUNALI MONTESILVANO: RAFFAELE PANICHELLA CANDIDATO SINDACO M5S

Pubblicazione: 12 aprile 2019 alle ore 16:32

MONTESILVANO - E' Raffaele Panichella il candidato sindaco di Montesilvano per il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni comunali del prossimo 26 maggio. Stamani la presentazione ufficiale dell'aspirante primo cittadino, secondo cui la città "merita un nuovo modello di sviluppo, con il cittadino al centro".

Attivista del M5s da oltre dieci anni, Raffaele Panichella ha 53 anni ed è padre di tre figli. Architetto, ha una vocazione per la tutela del territorio e delle energie rinnovabili che lo ha portato per dieci anni a prestare servizio come pilota volontario di aerei per la Protezione Civile, fronteggiando incendi boschivi e a promuovere negli ultimi anni il tema delle energie rinnovabili nelle scuole come volontario dell'Anter (Associazione nazionale tutela energie rinnovabili).

Affiancato dal deputato Andrea Colletti, dal vice presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Domenico Pettinari, dal candidato sindaco di Pescara per il M5s Erika Alessandrini e dal capogruppo uscente M5s Montesilvano Cristhian Di Carlo e dalla consigliera regionale Barbara Stella, Panichella ha sottolineato che Montesilvano ha bisogno di "un modello alternativo allo sfruttamento selvaggio del territorio.

"Un modello - ha detto - capace di ridurre gli sprechi energetici, l'impatto ambientale del traffico veicolare, delle costruzioni e delle volumetrie edilizie. Un modello che sia in grado di limare le infinite disuguaglianze sociali di una città che oggi appare purtroppo come una sorta di 'non luogo', per molti una città dormitorio priva di significativi centri di interesse e aggregazione e con situazioni non più accettabili di decadimento urbano e sociale".

"Metteremo ai primi posti dell'agenda politica di Montesilvano i cittadini - continua il candidato sindaco M5S Raffaele Panichella - soprattutto quelli più deboli e privi degli strumenti per autodeterminarsi. Tuteleremo il territorio, l'ambiente. Promuoveremo la mobilità alternativa sostenibile e forme di incentivazione per una transazione graduale dall'uso delle energie fossili a quelle rinnovabili"..