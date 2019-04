COMUNALI MONTESILVANO: DE MARTINIS (LEGA) CANDIDATO DEL CENTRODESTRA

Pubblicazione: 15 aprile 2019 alle ore 21:01

MONTESILVANO - E' Ottavio De Martinis (Lega), attuale vicesindaco di Montesilvano, il candidato sindaco della città adriatica per il centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio.

Nel pomeriggio l'ufficializzazione, con i rappresentanti dei partiti che compongono la coalizione

. De Martinis sarà sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e dalla lista civica Montesilvano in Comune.

Presente, tra gli altri, alla presentazione dal candidato sindaco, che si è svolta al Grand Hotel Adriatico, il coordinatore regionale della Lega, Giuseppe Bellachioma.

Sottolineando che "la Lega in Abruzzo è in forte ascesa", Bellachioma ha detto al candidato sindaco che "fino ad ora non abbiamo mai perso e per lui sarà un orgoglio rappresentare la Lega qui a Montesilvano. Sono contento ed orgoglioso per la sua candidatura", ha affermato.

"Oggi, dopo 12 anni di esperienza - ha detto De Martinis - voglio mettere al servizio la mia candidatura per tutti i cittadini di Montesilvano. Per questa esperienza continuerò ad usare gli ingredienti che hanno fatto si che i cittadini mi stimassero: presenza costante sul territorio, umanità e umiltà. Il mio impegno sarà quello di non cambiare mai, di restare l'Ottavio di questi anni. Unitamente a me ci sarà una grande squadra. Una squadra forte che considero da Champions".

Tre i punti fondamentali illustrati dal candidato sindaco: turismo, in tutte le sue declinazioni, anche come volano per lo sviluppo e per il rilancio delle Pmi; sicurezza e legalità, con il "massimo impegno" finalizzato a "portare finalmente sul territorio un posto fisso di Polizia"; raccolta differenziata estesa a tutto il territorio comunale.