COMUNALI: MAMME ''IN RETE'' CONTRO IL 5G LANCIANO APPELLO AI CANDIDATI

Pubblicazione: 04 maggio 2019 alle ore 19:17

L'AQUILA - "Nei Comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo abbiamo anche promosso una raccolta firme, attualmente in corso, per la Petizione Popolare 'Opposizione alla Sperimentazione 5G' . Nessuno di noi è contro il progresso e tutti desideriamo una città con maggiore semplicità di accesso ai servizi sociali e sanitari. Per avere questo però non è affatto indispensabile una tecnologia con effetti dannosi accertati e certificati sulla salute dei cittadini. Senza la Madre Terra non saremo qui eppure la stiamo distruggendo... Lo scopo della Società umana deve essere il progresso degli Uomini non delle cose".

È quanto si legge in una nota di Tonia Di Giovacchino ed Elisabetta Ciccarone, residenti a Montesilvano (Pescara), Giovanna Anniciello e Simona Delli Rocili, entrambe di Pescara, un gruppo di mamme che dopo aver appreso dagli organi di stampa della decisione da parte del Governo di diffondere la tecnologia 5G nonostante tutti i risvolti negativi sulla salute e sull’ambiente, hanno deciso di "informare la popolazione attraverso i social, il passaparola, il volantinaggio ed incontri informativi".

"Abbiamo quindi creato il Gruppo Fb 'Stop 5G Abruzzo' con lo scopo di mettere a disposizione quante più possibili informazioni relative alla tecnologia 5G e le sue implicazioni sulla salute e sull’ambiente e soprattutto stiamo entrando 'in rete' sia con la cittadinanza locale che con i cittadini della smart City L’Aquila e dei primi 11 Comuni che sperimentano le bande del 5G che sono: Gagliano Aterno (L'Aquila), Civita D’Antino (L'Aquila), Morino (L'Aquila), Castiglione a Casauria (Pescara), Brittoli (Pescara), Canistro (L'Aquila), Introdacqua (L'Aquila), Barete (L'Aquila), Tossicia (Teramo), Montebello di Bertona (Pescara), Fresagrandinaria (Chieti). Altresì la rete si sta sempre più intensificando con tutte le realtà regionali d’Italia che si stanno attivando per opporsi a questa 'Sperimentazione di massa'", prosegue la nota.

"Nei nostri Comuni di residenza e nel Comune limitrofo di Città Sant’Angelo il prossimo 26 maggio si vota per rinnovare i sindaci, così abbiamo deciso di informare tutti i candidati in corsa sugli aspetti negativi della tecnologia 5G relativi alle ripercussioni sulla salute e sull’ambiente inviando loro un’email con allegata una lettera informativa e con invito ad incontrarci per trattare di persona questo delicatissimo e tanto controverso tema. Il nostro più grande auspicio è che tutti i candidati in corsa, oltre che la disponibilità all’ascolto, in caso di vittoria, si prendano carico delle loro responsabilità in veste di autorità locale, anche sulla base del principio di precauzione, adoperandosi quindi con urgenza per fronteggiare l’avanzata del dannoso 5G. Ci auspichiamo inoltre che i Sindaci neoeletti agiscano con determinazione per rafforzare il potere di pianificazione territoriale affidato agli enti locali, già sancito dalle normative nazionali e ribadito in numerose sentenze della giustizia amministrativa", si legge ancora nella nota.

"Firenze ed altri Comuni, tra cui in Abruzzo Morino (L'Aquila), Fresagrandinaria (Chieti) e Castiglione a Casauria (Pescara) hanno scelto responsabilmente di opporsi a questa insana 'sperimentazione'. Ci aspettiamo che anche i nostri amministratori operino per salvaguardare la nostra salute ricordandoci che...'nel Cosmo l’Uomo non ha poteri né privilegi, ha solamente responsabilità'", conclude la nota, citando Orens Lyons.