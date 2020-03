COMMISSARIO GRAN SASSO: ''REGIONE HA GIA' MESSO A DISPOSIZIONE SEDE A L'AQUILA''

Pubblicazione: 02 marzo 2020 alle ore 17:06

L'AQUILA - "La Regione, su richiesta del Commissario Corrado Gisonni ha già messo a disposizione una sede per gli uffici della struttura Commissariale per il Gran Sasso a L’Aquila".

A spiegarlo è stato il presidente Marco Marsilio, a margine della cabina di regia sul Patto di sviluppo che è tornata a riunirsi oggi a Roma, alla presenza del ministro Giuseppe Provenzano e il Dipartimento di coesione, che ha sottolineato come gli assessori Emanuele Imprudente e Guido Liris, su mandato dello stesso presidente, hanno nelle scorse settimane individuato locali idonei negli uffici di proprietà regionale in via Salaria est.

"Ciò che manca, e che il commissario ha giustamente lamentato – ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – è il DPCM per costituire la Struttura Commissariale e individuare un ufficio anche a Roma, utile per garantire i necessari raccordi istituzionali con Governo e Ministeri. La Regione Abruzzo ha fatto e continuerà a fare tutto ciò che le compete per risolvere la crisi dell’acquifero del Gran Sasso".

"Ci auguriamo – ha concluso Marsilio - che anche il Governo, a distanza di cinque mesi dalla nomina del Commissario e nove mesi dall'approvazione della legge che lo ha istituito, comprenda l’urgenza e la necessità di andare avanti senza ulteriori ritardi".