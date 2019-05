COMMERCIALISTI: CNPADC, IN ABRUZZO 421.300 EURO DI INTERVENTI WELFARE

Pubblicazione: 18 maggio 2019 alle ore 09:28

PESCARA - La Cassa previdenziale dei Dottori Commercialisti ha erogato nell’ultimo anno in Abruzzo più di 421.300 euro per interventi di welfare, tra i quali 164.000 euro per interventi di tutela della maternità, 100.800 euro per tutela alla famiglia, 74.500 euro per supporto agli studi e 82.000 euro per interventi economici.

Le cifre sono state ricordate dal presidente della CNPADC, Walter Anedda nell’incontro a Pescara con i dottori commercialisti residenti nel territorio.

“E’ importante che i colleghi conoscano bene le opportunità delle misure di welfare decise dalla nostra Cassa a integrazione del sistema previdenziale” ha sottolineato il presidente Walter Anedda.

Nel corso dell’incontro, moderato dal delegato di Pescara Giuseppina Suffoletta, i vertici della CNPADC (oltre al presidente, i consiglieri Monica Petrella e Salvatore Palma) hanno illustrato le prospettive della previdenza, affrontando anche i temi di attualità che interessano la categoria. In particolare si è parlato della contestata norma del cosiddetto “saldo e stralcio”, introdotta dal governo con la legge di bilancio 2019, che prevede una sorta di sanatoria previdenziale ma di fatto riduce l’autonomia finanziaria delle casse previdenziali degli enti professionali.

“L’aspetto più preoccupante per gli iscritti alla Cassa che aderiscono al saldo e stralcio, è che la norma produce l’effetto paradossale della cancellazione dell’intero anno di contributi per i quali si chiede la sanatoria” ha sottolineato Walter Anedda.

All’incontro hanno partecipato anche i delegati della provincia di Pescara, Natalino Di Profio, e della provincia di Cesena e Forlì, Fausto Bertozzi.