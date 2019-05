CNU: TEST ANTIDOPING A SORPRESA PER LE ATLETE DELLA LOTTA FEMMINILE, ESITI NEGATIVI

Pubblicazione: 22 maggio 2019 alle ore 19:25

L'AQUILA - Test antidoping a sorpresa, domenica scorsa, per le atlete della Lotta femminile dei Campionati nazionali universitari, che si stanno svolgendo all'Aquila. Tutti i test hanno dato un esito negativo.



"Anche questo dimostra la serietà dei partecipanti, dello staff e degli accompagnatori", ha commentato Francesco Bizzarri, docente dell’Università dell’Aquila, presidente del Centro universitario sportivo (Cus) del capoluogo e responsabile dell’organizzazione della rassegna sportiva nazionale.



Bizzarri si è detto soddisfatto anche per i risultati in campo tecnico-sportivo: "Oggi abbiamo avuto la comunicazione ufficiale degli esiti delle gare di domenica - ha aggiunto - Il Cus L'Aquila ha ottenuto la medaglia di bronzo nella Boxe, un successo che ci riempie di gioia".

Ieri, poi, nella Quinta giornata dei Cnu sono entrate nel vivo le fasi preliminari di Pallavolo maschile e femminile, e di Calcio a 5, che termineranno oggi, con l'annuncio delle squadre che accederanno alle semifinali.

Gli incontri di Pallavolo si sono disputati alla palestra della scuola media “Dante Alighieri”, per la categoria maschile, e al Palavolley presso gli impianti sportivi del Cus L’Aquila a Centi Colella, per quella femminile.

Al Palasandolo del Cus, invece, sono andate in scena le gare di Calcio a 5, mentre i match di Pallacanestro si sono svolti alla palestra della scuola media "Patini", che si trova in via Salaria Antica Est.

Gli incontri di basket sono stati tra i più partecipati - ha sottolineato Bizzarri - Erano presenti moltissimi studenti aquilani e questo sicuramente è un dato positivo, perché rappresenta un segnale importante di come lo Sport è anche aggregazione".

La squadra locale di Pallavolo femminile, alla sua terza sconfitta, è stata eliminata, ma "le atlete possono andare fuori a testa alta, perché il girone in cui sono state protagoniste era particolarmente difficile", ha proseguito.

Al via oggi, infine, le gare di Scherma, "con atleti di altissimo livello", e il Tiro a segno.

RISULTATI PRIMA GIORNATA PALLACANESTRO

BOLOGNA – PISA 16-15 primo tempo; 9-22 secondo tempo; 12-6 terzo tempo. Risultato finale: 57-54.

MILANO - INSUBRIA p.t. 22-16; s.t. 15-21; t.t. 13-10. Risultato finale: 69-63

PARMA - LECCE p.t. 22-12; s.t. 13-15; t.t. 19-24. Risultato finale: 72-70

NAPOLI - UDINE p.t. 18-21; s.t. 16-13; t.t. 14-13. Risultato finale: 67-70

CLASSIFICA PALLACANESTRO DOPO LA PRIMA GIORNATA

GIRONE A

1 Cus Bologna (2 punti)

2 Cus Parma (2 punti)

3 Cus Lecce (0 punti)

4 Cus Pisa (0 punti)

GIORNE B

1 Cus Milano (2 punti)

2 Cus Udine (2 punti)

3 Cus Napoli (0 punti)

4 Cus Insubria (0 punti)

CLASSIFICA PALLAVOLO MASCHILE

GIORNE A

1 Cus Catania (5 punti)

2 Cus Venezia (3 punti)

3 Cus Bologna (3 punti)

4 Cus Parma (1 punto)

GIRONE B

1 Cus Mo-Re (5 punti)

2 Cus Torino (3 punti)

3 Cus Udine (2 punti)

4 Cus Milano (2 punti)

CLASSIFICA PALLAVOLO FEMMINILE

GIRONE A

1 Cus Venezia (5 punti)

2 Cus Bergamo (4 punti)

3 Cus Perugia (2 punti)

4 Cus Bologna (1 punti)

GIORNE B

1 Cus Torino (5 punti)

2 Cus Catania (4 punti)

3 Cus Milano (3 punti)

4 Cus L'Aquila (0 punti)

RISULTATI SECONDA GIORNATA CALCIO A CINQUE

GIRONE A

Cus Torino - Cus Molise 3 - 4 d.t.r. (2 – 2)

Cus Camerino - Cus Catania 4 - 2

GIRONE B

Cus Verona - Cus Napoli 3 - 4 d.t.r. (2 – 2)

Cus Cserta - Cus Ancona 1 - 5

CLASSIFICA CALCIO A CINQUE

GIRONE A

1 Cus Camerino (6 punti)

2 Cus Catania (3 punti)

3 Cus Molise (2* punto)

4 Cus Torino (1* punto)

GIRONE B

1 Cus Ancona (6 punti)

2 Cus Napoli (2* punti)

3 Cus Caserta (2* punti)

4 Cus Verona (2* punti)