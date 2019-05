CNU: AL VIA FASI PRELIMINARI PALLAVOLO, TENNIS E

CALCIO A 5. RISULTATI E CLASSIFICHE QUARTA GIORNATA

Pubblicazione: 21 maggio 2019 alle ore 19:20

L’AQUILA - Sono partite ieri, nella quarta giornata dei Campionati nazionali universitari dell’Aquila, le fasi preliminari di Pallavolo maschile e femminile, di Calcio a 5 e di Tennis.

“L’evento non è solo agonismo e attività motoria, ma anche aggregazione e socialità. Ieri sera al Circolo Tennis di viale Ovidio, dove erano presenti oltre 400 ragazzi, è partita una festa spontanea per un momento gioioso sempre ovviamente all’insegna dello sport - ha spiegato Francesco Bizzarri, docente dell’Università dell’Aquila, presidente del Centro universitario sportivo (Cus) del capoluogo e responsabile dell’organizzazione della rassegna sportiva nazionale - Abbiamo registrato già un primo successo, al ‘Peppe Verna’ siamo riusciti ad avere gli stessi spettatori degli scorsi Atp di tennis, senza tribune e senza panchine”.

Gli incontri di Pallavolo, invece, si sono disputati alla palestra della scuola media “Dante Alighieri”, per la categoria maschile, e al Palavolley presso gli impianti sportivi del Cus L’Aquila a Centi Colella, per quella femminile.

Al Palasandolo del Cus, poi, hanno preso il via le fasi preliminari di Calcio a 5.

“Anche in questo caso hanno partecipato moltissimi atleti e a fare il tifo per loro tanti ragazzi provenienti da tutt’Italia”, ha concluso Bizzarri.



RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA DI CALCIO A 5

GIRONE A

Cus Camerino - Cus Torino 5 - 2

Cus Catania - Cus Molise 5 – 0

GIRONE B

Cus Verona - Cus Caserta 9 - 8 d.t.r (4 – 4)

Cus Napoli - Cus Ancona 2 – 4

CLASSIFICA CALCIO A 5

GIRONE A

1 Cus Catania (3 punti)

2 Cus Camerino (3 punti)

3 Cus Torino (0 punti)

4 Cus Molise (0 punti)

GIRONE B

1 Cus Ancona (3 punti)

2 Cus Caserta (2* punto)

3 Cus Verona (1* punto)

4 Cus Napoli (0 punti)

CLASSIFICA PALLAVOLO MASCHILE

GIRONE A

1 Cus Catania (3 punti)

2 Cus Bologna (2 punti)

3 Cus Venezia (1 punto)

4 Cus Parma (0 punti)

GIRONE B

1 Cus Mo.Re (2 punti)

2 Cus Udine (2 punti)

3 Cus Torino (1 punto)

4 Cus Milano (1 punto)

CLASSIFICA PALLAVOLO FEMMINILE

GIRONE A

1 Cus Venezia (2 punti)

2 Cus Perugia (2 punti)

3 Cus Bologna (1 punto)

4 Cus Bergamo (1 punto)

GIRONE B

1 Cus Torino (3 punti)

2 Cus Milano (2 punti)

3 Cus Catania (1 punto)

4 Cus L’Aquila (0 punti)