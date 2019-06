CLIMA: NICOLA CAMPITELLI A ROMA A SOSTEGNO DEI SINDACI ABRUZZESI

Pubblicazione: 04 giugno 2019 alle ore 13:06

PESCARA - Il Patto dei sindaci riprende vigore.

Ieri, a Roma, si è svolto un incontro operativo coordinato da Enea, nella veste di Agenzia per l'energia nazionale, e con la partecipazione della Commissione europea, ufficio Patto dei sindaci, il Comitato delle Regioni, Ispra, i sindaci e le Regioni.

Il tema è stato quello di individuare una giusta governance per aggiornare le pianificazioni comuni da piani energetici a piani energetici e ambientali.

La Regione Abruzzo è stata rappresentata dall'assessore Nicola Campitelli, che ha proposto di proseguire la gestione con il diretto riferimento ai Comuni in modo che possano governare il territorio e monitorare i consumi, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030.

L'assessore è raccolto le istanze dei sindaci abruzzesi, cioè di prevedere una maggiore assegnazione di risorse su questa azione, utilizzando i fondi di coesione Europea.

"I Comuni non devono più rimanere da soli - ha detto l'assessore Campitelli - la governance verrà garantita dal coordinamento e dal supporto della Regione che riferirà ai Ministeri e alla Ue gli interventi via via necessari".