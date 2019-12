CLIMA: ANCHE L'AQUILA AL SUMMIT MONDIALE DI MADRID

Pubblicazione: 05 dicembre 2019 alle ore 16:48

L'AQUILA - Le buone pratiche intraprese dalla città dell’Aquila, protagoniste alla Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, COP25, in fase di svolgimento a Madrid.

Nel padiglione Italia, all’interno di un appuntamento promosso dalla Regione Abruzzo, Dina Del Tosto, dipendente del settore Ambiente dell’ente comunale, ha tenuto un intervento sul tema "Appennines chart as instrument of adaptation on climate change", focalizzato sull’avvio del progetto di ‘Forestazione urbana’ promosso dall’amministrazione comunale quale primo passo di adattamento ai cambiamenti climatici.

"L’Aquila ed altre tre città italiane, presso gli spazi del ministero dell’Ambiente, hanno partecipato a questo importante appuntamento di portata mondiale, e testimonia l’impegno portato avanti da questa amministrazione nelle politiche di salvaguardia e tutela dell’ambiente e lotta ai cambiamenti climatici", commentano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta.