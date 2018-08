CIVITELLA ALFEDENA: PER AMANTI FOTOGRAFIA ARRIVA CONCORSO NAZIONALE

Pubblicazione: 29 agosto 2018 alle ore 12:24

CIVITELLA ALFEDENA - Torna in veste autunnale il "Concorso Fotografico Nazionale Civitella", organizzato e promosso dal Cine Foto Club Parco d’Abruzzo e dal Comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), con il patrocinio della Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), del Pnalm (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise), dell’Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo e con il contributo della Bcc di Roma e Ferrarelle spa.

L’ottava edizione di quest’anno completamente rivista e aggiornata, mantiene l’impostazione originaria, introducendo però elementi di novità. In quest’edizione l’evento, aperto a tutti gli amanti della fotografia, propone la formula di tre sezioni fotografiche: "Tema libero", "Acqua" e "Portfolio".

Si può partecipare al "Tema libero" con massimo 4 immagini a colori e bianconero di qualunque soggetto siano.

Al tema "Acqua" con massimo di 4 immagini a colori e bianconero che riescano a rappresentare l’affascinante e complessa realtà dell’acqua in tutte le sue forme (sotto forma di ghiaccio o in movimento, grandi volumi di acqua o piccoli corsi, da una goccia a un ruscello) dei suoi usi o ancora attraverso immagini che enfatizzino l’importanza dell’acqua come risorsa vitale per tutte le forme di vita sulla Terra, del risparmio idrico e del bisogno di mantenerla pulita.

Sul tema "Portfolio" (Racconto/Reportage/Sequenza), con immagini a colori e bianconero (con un minimo di 4 a un massimo di 8 opere) preferibilmente riferite ad un unico nucleo narrativo che possono spaziare in: documentaria, narrativa tematica o artistica, creativa, concettuale o altro ancora.

Oltre a selezionare i migliori scatti per le tre sezioni, una giuria qualificata d’esperti Fiaf, avrà anche il compito di segnalare la miglior foto sul Pnalm ed anche la migliore foto di reportage giornalistico, relativa a situazioni socio politico e culturali, riprese all’estero o in Italia.

Le immagini dovranno avere una risoluzione di 2500 pixel per il lato maggiore, i file dovranno pervenire esclusivamente in supporto digitale in formato Jpg senza compressione e con il profilo colore srgb, ogni immagine deve essere identificata per Tema (A, B, C), avere numero progressivo e titolata; e recapitate all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Le immagini non conformi alle specifiche sopra descritte non verranno esaminate.

La premiazione dei vincitori si svolgerà il 17 novembre presso il Centro culturale di Civitella Alfedena.

Le opere dovranno pervenire entro il 20 ottobre e la scheda di partecipazione può essere prelevata dal link:: http://www.comune.civitellaalfedena.aq.it/eventi/concorso.php.