CITTA' SANT'ANGELO: DONATI ORGANI DEL 22ENNE MORTO A CAPODANNO

Pubblicazione: 10 gennaio 2019 alle ore 15:07

PESCARA - Ha donato cuore, fegato, pancreas, reni e cornee, Konrad Casalini, il 22enne di Pescara morto ieri in ospedale per le gravi lesioni riportate in seguito ad una caduta da un balcone, al secondo piano di una palazzina di Città Sant'Angelo (Pescara), avvenuta la notte di Capodanno, durante i festeggiamenti.

Ieri è stata dichiarata la morte del giovane e, al termine del periodo di osservazione, è arrivato l'ok dei familiari, che, con un gesto di grande solidarietà, hanno dato l'assenso al prelievo.

Tra la notte e questa mattina sono state portate avanti le attività e all'ospedale di Pescara sono arrivate le diverse equipe. Gli organi sono andati in Veneto, Lazio, Toscana e all'Aquila.

Il giovane, dopo la caduta, era arrivato in ospedale in condizioni gravissime.

Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, in questi giorni è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma le sue condizioni erano disperate e non ci sono stati miglioramenti.

Ieri il decesso. Degli accertamenti si sono occupati i Carabinieri della Stazione di Città Sant'Angelo e della Compagnia di Montesilvano (Pescara). La caduta, secondo la ricostruzione, sarebbe da attribuire a una distrazione durante i festeggiamenti.